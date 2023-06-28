У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які регулюватимуть діяльність психологів та психотерапевтів в Україні, а також посилять покарання за надання психологічної допомоги людьми, які такого права не мають.

Відповідні документи оприлюднили на сайті парламенту.

Перший проєкт закону вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров’я та послуг у сфері психічного здоров’я.

Другий має на меті запровадити адміністративну та кримінальну відповідальності за:

надання психологічної допомоги людьми, які не мають такого права;

поширення недостовірної інформації про наявність в особи медичної освіти або лікарської спеціальності.

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Ініціаторами законопроєктів виступили понад 40 народних депутатів.

Офіцер-психолог ЗСУ Артем Осипян на своїй сторінці в Facebook назвав реєстрацію законопроєктів "першим кроком до розв'язання глобальних питань психічного здоров'я українців".

"Це історичний момент для психологів і психотерапевтів України. Нарешті, питання регуляції діяльності психологів і психотерапевтів може бути вирішено Верховною Радою України. Кожен, хто звертається до психолога чи психотерапевта, може бути захищений у своєму праві на доступ до якісної допомоги", – зазначив Артем Осипян.

За його словами, у разі ухвалення законів асоціації психологів та психотерапевтів можуть бути визнані державою як суб'єкти самоврядування фахівців у сфері психічного здоров'я.

"Перший законопроєкт є рамковий – вносяться зміни до основ законодавства у сфері охорони здоров'я, де прописуються базові речі щодо психічного здоров'я. Зараз у нас в законодавстві не існує навіть визначення, що таке психічне здоров'я. Також у ньому прописані базові вимоги до психологів та психотерапевтів.

Другий законопроєкт визначає можливість адміністративної чи кримінальної відповідальності для людей, які порушують вимоги, прописані в першому законопроєкті" – розповів Артем Осипян у коментарі "УП. Життя".

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування про одного з популярних психологів України Спартака Субботу.

У соціальних мережах люди почали ділитися своїми враженнями від розслідування.