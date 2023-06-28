"Мрія": в Україні восени презентують аналог "Дії" для батьків

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 червня 2023

На базі цифрового застосунку "Дія" створять аналог, де батькам та дітям надаватимуться освітні та безпекові послуги.

Команда Міністерства цифрової трансформації представить застосунок восени, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня.

"Ми створимо ще одну систему – українську "Мрію". Це спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьківства, батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині – розвиток та освіта, безпека та контакт з державою", – заявив він. 

Зі слів президента, застосунок буде доступний для українців, які знаходяться за кордоном.

 Фото: stockasso/Depositphotos

"Мрія" допоможе отримати рівність до знань з будь-якого куточка світу. Використання штучного інтелекту допоможе дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію заради успіху", – додав Зеленський.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" вже є чимало корисних функцій, завдяки яким можна подати заяву на шлюб, всиновлення, відшкодування пошкодженого майна тощо.

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