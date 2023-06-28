У Південній Кореї змінили систему підрахунку віку: населення "помолодшало"

У Південній Кореї 27 червня набув чинності законопроєкт, який змінює систему підрахунку віку людини з традиційної на міжнародну, зокрема ту, яку використовує Україна.

Внаслідок цього люди в країні "помолодшали" на рік або два, повідомляє Reuters.

Традиційна система підрахунку віку в Південній Кореї передбачає врахування часу, який дитина проводить в утробі матері, тому при народженні її вже вважають однорічною.

Також, попри святкування дня народження, рік до власного віку люди додають з початком нового календарного року.

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Унаслідок переходу на міжнародну систему жителі країни офіційно "помолодшали" на рік або два, адже цей спосіб обчислення передбачає, що вік рахують з дня появи дитини на світ.

З 1960-х років у країні міжнародну норму обчислення віку використовують для медичних та юридичних документів.

Який вік існував у Кореї?

У Південній Кореї існував не один, а три способи обчислення віку – "міжнародний", "корейський" і "календарний". "Корейський" означає, що людині при народженні виповнюється 1 рік, а наступний рік додається кожного 1 січня. Тобто дитину, народжену у новорічну ніч, вважали дворічною, щойно годинник пробивав північ.

Цю систему не використовували для призову в армію, дозволу на вживання алкоголю чи укладання шлюбу.

У деяких випадках південнокорейці також використовували "календарний вік" – своєрідну суміш між міжнародним та корейським. Відповідно до цього способу обчислення, вік немовлят починають рахувати після народження, але рік до віку додають кожного 1 січня.

Різні методи обчислення віку призводили до плутанини й до того, що жінки намагалися не народжувати дітей у певні місяці, як-от грудень.

Нині у всіх офіційних документах має використовуватися лише "міжнародний вік".

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