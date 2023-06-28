"Уламок застряг у мозку": у Львові лікують 28-річного військового, пораненого на Донеччині

У Львові медики лікують 28-річного військового Романа Ковалюка, який внаслідок вибуху міни отримав осколкове поранення в голову.

Уламок застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло чоловіка, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.

На Донеччині шість місяців тому Роман з побратимом заступали на бойове чергування. Дорогою до окопу товариш військового наступив на ворожу міну. Боєприпас здетонував під ногами побратима, і той загинув на місці.

Роману вдалося вижити – він впав додолу й зрозумів, що не відчуває правої половини тіла, не може говорити та допомогти собі.

Роман Ковалюк. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова

Чоловіка врятували побратими, які вирушили на пошуки двох бійців.

"Спершу Роман подумав, що це вороги наближаються. Тому взяв до рук гранату і вже готовий був висмикнути чеку, як раптом почув знайомий голос", – переповідають в медоб’єднанні.

У стабілізаційному пункті хлопцю надали першу допомогу, після чого його у важкому стані та з уламками в голові відправили у Дніпро.

У лікарні медики встановили, що уламок влучив у лобну частину, застряг у лівій півкулі мозку й в результаті призвів до знерухомлення тіла й втрати мовлення.

Чоловіку наново довелося вчитися говорити, ходити й рухати кінцівками

У Дніпрі хірурги видалили осколки російського снаряда та множинні уламки кісток, після чого хлопця перевезли в Київ.

У столичному шпиталі військовий перебував на апараті штучної вентиляції легень. Шансів на те, що Роман виживе, лікарі не давали.

Утім, військовий з їхніми прогнозами не погодився – Роман прийшов до тями, хоча був паралізований і не міг говорити.

Після того, як його стан вдалося стабілізувати, чоловіка направили у Львів.

"Роман не міг рухати жодною частиною тіла та не розмовляв. Перед нами стояв виклик", – пригадують львівські медики.

Військовий виборов право на повноцінне життя

Впродовж п’яти місяців з чоловіком працювала команда реабілітологів. У результаті він заново навчився ходити та розмовляти. Медики називають результат військового "приголомшливим".

До української армії Роман приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Для цього йому довелося покинути роботу кухаря.

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.