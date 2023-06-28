"Уламок застряг у мозку": у Львові лікують 28-річного військового, пораненого на Донеччині

У Львові медики лікують 28-річного військового Романа Ковалюка, який внаслідок вибуху міни отримав осколкове поранення в голову.
Уламок застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло чоловіка, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.
На Донеччині шість місяців тому Роман з побратимом заступали на бойове чергування. Дорогою до окопу товариш військового наступив на ворожу міну. Боєприпас здетонував під ногами побратима, і той загинув на місці.
Роману вдалося вижити – він впав додолу й зрозумів, що не відчуває правої половини тіла, не може говорити та допомогти собі.
|Роман Ковалюк. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова
Чоловіка врятували побратими, які вирушили на пошуки двох бійців.
"Спершу Роман подумав, що це вороги наближаються. Тому взяв до рук гранату і вже готовий був висмикнути чеку, як раптом почув знайомий голос", – переповідають в медоб’єднанні.
У стабілізаційному пункті хлопцю надали першу допомогу, після чого його у важкому стані та з уламками в голові відправили у Дніпро.
У лікарні медики встановили, що уламок влучив у лобну частину, застряг у лівій півкулі мозку й в результаті призвів до знерухомлення тіла й втрати мовлення.
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У Дніпрі хірурги видалили осколки російського снаряда та множинні уламки кісток, після чого хлопця перевезли в Київ.
У столичному шпиталі військовий перебував на апараті штучної вентиляції легень. Шансів на те, що Роман виживе, лікарі не давали.
Утім, військовий з їхніми прогнозами не погодився – Роман прийшов до тями, хоча був паралізований і не міг говорити.
Після того, як його стан вдалося стабілізувати, чоловіка направили у Львів.
"Роман не міг рухати жодною частиною тіла та не розмовляв. Перед нами стояв виклик", – пригадують львівські медики.
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Впродовж п’яти місяців з чоловіком працювала команда реабілітологів. У результаті він заново навчився ходити та розмовляти. Медики називають результат військового "приголомшливим".
До української армії Роман приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Для цього йому довелося покинути роботу кухаря.
Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.
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