В Атлантичному океані знайшли нові уламки "Титана" та рештки тіл – берегова охорона США

Берегова охорона США знайшла на дні Атлантичного океану уламки затонулого підводного човна "Титан", який мав доставити туристів до уламків "Титаніка" та вибухнув 18 червня. Також там розшукали останки людських тіл.

Вони можуть належати загиблим членам екіпажу, припускають у відомстві.

Знайдене планують доставити до порту США, де морська рада з розслідувань (MBI) зможе детально перевірити та проаналізувати докази.

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"Медики США проведуть офіційний аналіз ймовірних людських останків, які були знайдені в уламках на місці інциденту", – повідомили у пресслужбі.

"Титан". Фото: OceanGate

Також там зазначають, що розслідування катастрофи триває. Його проводять правоохоронці США та Канади.

"Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у вилученні та збереженні цих життєво важливих доказів на величезних відстанях і глибинах у морі", – заявив голова MBI капітан Джейсон Нойбауер.

За його словами, знайдене може допомогти слідчим зрозуміти причини трагедії. Попри те, що для їх виявлення, залишився значний обсяг роботи, вони зроблять все можливе, щоб подібна трагедія більше не повторилася.

MBI продовжує збирати докази та опитувати свідків.

Новини щодо розслідування обставин трагедії будуть публікувати на сайті берегової охорони США.

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"Будь-хто, хто бажає надати інформацію, яка може допомогти береговій охороні MBI, може надіслати її на електронну пошту (incidentinfo@uscg.mil)", – додали у пресслужб берегової охорони США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина капітана затонулого підводного човна Титан – нащадок подружжя з "Титаніка"