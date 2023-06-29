У Житомирі рік ловили кота-пранкера, який оселився на вивісці магазину

У Житомирі зловили кота, який рік прожив на вивісці магазину та не давав себе впіймати.

Перехожі для порятунку тварини викликали рятувальників та зоозахисників, проте чотирилапий постійно від них ховався. Після від’їзду служб знову повертався на своє місце.

Історію кота-пранкера, як його назвали житомиряни, розповіло Суспільне.

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Як все починалося

У червні у соцмережах та житомирських Telegram-каналах почали публікувати фото та відео котів, які сиділи високо на фасадній вивісці одного з магазинів Житомира.

Фото: скріншот з відео telegram-каналу "Новини Житомира | pzhytomyr"

Найчастіше там можна було побачити рудого кота. Він гуляв вивіскою та спав на ній. Тварина голосно кричала, привертаючи увагу перехожих.

"Ще минулого року ми кілька разів викликали і рятувальників, і платну вишку з "люлькою", щоб зняти кота, але як тільки вони приїжджали і піднімали цю "люльку", кіт тікав. Те ж саме було, коли ми з дівчатами піднімалися нагору – поки ми йшли туди, кіт теж одразу тікав", – розповіла керівниця магазину Світлана.

Все ж одного разу "пранкера" зловили. Жінка, яка представилася власницею, забрала його додому. Та невдовзі він повернувся.

Тоді, за словами Світлани, рудого кота ловили ледь не всім містом. Випадкові перехожі залазили на вивіску та намагалися спіймати тварину. Його виманювали їжею. Та він постійно тікав.

"На початку червня цього року коти стали активнішими. Що тільки рудий кіт не робив на тих буквах вивіски – він там гуляв, він на них висів, він спав на самому вершечку літери "І", а прокинувшись, починав несамовито кричати – вдень і ввечері", – пригадує власниця магазину.

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"Помста" небайдужих

Світлана зауважила, що через кота всі дуже втомилися. Постійно чула звинувачення від місцевих мешканців за "знущання" з тварини. Потім житомиряни написали звернення в поліцію на власницю магазину з вивіскою.

Перехожі також погрожували, що порозбивають вікна. Зрештою, щоб дістатися до кота, потрощили дах будівлі.

"У нас весь дашок був закиданий булочками та іншою їжею, а котові хоч би що. Його сачками хотіли збити, щоб зловити – нічого не вийшло. Чоловік на вишці, якого викликали, щоб зняти кота, останній раз сказав: як же ви мене вже дістали з цим котом...

Але він же не безкоштовно приїжджає – незалежно від результату ми платимо йому за приїзд. Хоча все проходить за одним і тим же сценарієм: "люльку" починають піднімати, а кіт у цей час застрибує на дашок і тікає. Ми потім побачили, що він там у дірку залазить – я так розумію, що та дірка для них, як нора", – продовжує історію Світлана.

Фото: скріншот з відео telegram-каналу "Новини Житомира | pzhytomyr"

"Операція" порятунку котів

Все ж за рік спроб і помилок усіх котів, що оселилися на вивісці спіймали зоозахисники. Найдовше пручався рудий.

"У вівторок, 27 червня, я поїхала ставити котоловку для рудого. Я взяла сіточку і намастила паучами – вологим котячим кормом. Мабуть, він був дуже голодний, бо відреагував на них і почав просити у мене їжу.

Він потягнувся, щоб з'їсти, я його схопила за шкірки і затягла всередину та запхнула в котоловку", – розповіла зоозахисниця Людмила Охотнікова.

Зараз кіт на спостереженні у ветеринара. Він набирається сил, оскільки виглядає виснаженим. Зоозахисники шукають йому нову родину.

Нагадаємо, кіт Степан з Харкова, який став популярним завдяки блогу, зробив пропозицію лапки та серця кішці Стефанії.