Викопали з багнюки: в Італії представлять найбільшу колекцію бронзових статуй часів Стародавнього Риму

У Римі представлять одну з найвидатніших археологічних знахідок Італії за останні десятиліття, яку виявили у Тоскані. Йдеться про етруські та римські статуї, що витягнули з багнюки завдяки інтуїції місцевого пенсіонера.

Близько двох десятків бронзових статуй, витягнутих із руїн стародавнього курорту, представлять в римському Квірінальському палаці 22 червня після місяців реставрації, пише Reuters.

Експерти назвали знахідну найбільшою колекцією старовинних бронзових статуй, коли-небудь знайдених в Італії.

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Статуї знайшли у 2021 та 2022 роках у селі Сан-Кашано-дей-Баньї на вершині пагорба, де знаходяться термальні джерела.

Фото: AFP via Getty Images

На початку розкопок у 2019 році колишній сміттяр та краєзнавець-любитель Стефано Петріні згадав, що багато років тому бачив уламки давньоримських колон на стіні з іншого боку громадських лазень.

Колони можна було побачити лише із занедбаного саду, що колись належав його покійному другу.

Фото: Міністерство культури Італії

Фото: XINHUA NEWS AGENCY VIA GETTY IMAGES

Емануеле Маріотті, керівник археологічного проєкту, сказав, що однією з найбільш вражаючих знахідок був бронзовий "худий хлопчик" – статуя молодого хворого римлянина заввишки близько 90 сантиметрів.

Римляни та етруски приносили статуї, монети на інші речі, у дар богам, сподіваючись на міцне здоров’я.

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Фото: Міністерство культури Італії

Також археологи знайшли яєчну шкаралупу, соснові шишки, кісточки персиків і слив, хірургічні інструменти та 2000-річне пасмо кучерявого волосся.