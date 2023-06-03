Викопали з багнюки: в Італії представлять найбільшу колекцію бронзових статуй часів Стародавнього Риму

Анастасія Несенюк
20455
3 червня 2023

У Римі представлять одну з найвидатніших археологічних знахідок Італії за останні десятиліття, яку виявили у Тоскані. Йдеться про етруські та римські статуї, що витягнули з багнюки завдяки інтуїції місцевого пенсіонера. 

Близько двох десятків бронзових статуй, витягнутих із руїн стародавнього курорту, представлять в римському Квірінальському палаці 22 червня після місяців реставрації, пише Reuters.

Експерти назвали знахідну найбільшою колекцією старовинних бронзових статуй, коли-небудь знайдених в Італії. 

Статуї знайшли у 2021 та 2022 роках у селі Сан-Кашано-дей-Баньї на вершині пагорба, де знаходяться термальні джерела. 

Фото: AFP via Getty Images

На початку розкопок у 2019 році колишній сміттяр та краєзнавець-любитель Стефано Петріні згадав, що багато років тому бачив уламки давньоримських колон на стіні з іншого боку громадських лазень. 

Колони можна було побачити лише із занедбаного саду, що колись належав його покійному другу.

Фото: Міністерство культури Італії

Читайте також: Ізраїльські вчені заявили, що знайшли гробницю "повитухи Ісуса". ФОТО

Фото: XINHUA NEWS AGENCY VIA GETTY IMAGES

Емануеле Маріотті, керівник археологічного проєкту, сказав, що однією з найбільш вражаючих знахідок був бронзовий "худий хлопчик" – статуя молодого хворого римлянина заввишки близько 90 сантиметрів.

Римляни та етруски приносили статуї, монети на інші речі, у дар богам, сподіваючись на міцне здоров’я. 

Фото: Міністерство культури Італії

Також археологи знайшли яєчну шкаралупу, соснові шишки, кісточки персиків і слив, хірургічні інструменти та 2000-річне пасмо кучерявого волосся.

Читайте також: У Єгипті знайшли ювелірні вироби, яким понад 3,5 тисячі років. ФОТО


Реклама:


 1750
Здоров'я

Невидимі травми мозку. Чому легкі "контузії" мають важчі наслідки для здоров'я та як їх лікують

Вікторія Андрєєва, Тетяна Денисенко
 1441
КУЛЬТУРА

Це читомо: перший роман про Крим, нонфікшн про любов та інші новинки, що варті ваших бібліотек

Тетяна Петренко
 6513
Здоров'я

Діти після смерті та відкладене батьківство: що варто знати про кріоконсервацію під час війни

Яна Осадча

Головне на сайті


Здоров'я

Невидимі травми мозку. Чому легкі "контузії" мають важчі наслідки для здоров'я та як їх лікують

Вікторія Андрєєва, Тетяна Денисенко
Підрив Каховської ГЕС: як евакуюватися і що робити при загрозі підтоплення? Інструкція і контакти
ООН після підриву Каховської ГЕС "відзначає" День російської мови: українці обурені
Вчені зі США розпочали пошук можливих інопланетних сигналів у центрі Чумацького Шляху
"Збочення": у Луцьку мер пригрозив звільненням директору школи, де хлопці прийшли у сукнях
У Лондоні чоловік проїхав на велосипеді маршрут у вигляді мапи України. ФОТО
КУЛЬТУРА

Це читомо: перший роман про Крим, нонфікшн про любов та інші новинки, що варті ваших бібліотек

Тетяна Петренко
Здоров'я

Діти після смерті та відкладене батьківство: що варто знати про кріоконсервацію під час війни

Яна Осадча