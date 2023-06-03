В Укренерго показали кішку Азу, яка живе на напівзруйнованій росіянами підстанції. ФОТО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
9310
3 червня 2023

Енергетики показали кішку Азу, яка живе на напівзруйнованій росіянами підстанції.

Як розповіли у Національній енергетичній компанії "Укренерго", кішка живе на підстанції вже 9 років.

Азу ще кошеням приніс на підстанцію один з працівників у 2014 році. Він врятував її від собак, які загнали перелякану тварину на дерево.

Аза прижилася і обрала собі місцем відпочину крісло у головній будівлі підстанції, де знаходився щит керування. Там кішка перебувала переважно узимку, а влітку полювала у підстанції на мишей.

 Кішка живе на підстанції вже 9 років

"Аза – психотерапевт, створює комфортну обстановку. Вона – наш талісман і зірка соцмереж, дуже комунікативна, завжди зустрічає зранку. Пережила з нами багато чого і стала вже частиною нашої команди", – каже релейник підстанції Олександр.

Кішка разом з працівниками підстанції пережила удари росіян по енергооб'єктах.

У день першого удару Аза десь зникла. Повернулась через кілька днів, коли будівля підстанції була зруйнована.

 Кішка разом з працівниками підстанції пережила удари росіян по енергооб'єктах

"Вночі бігала по зруйнованій будівлі, де раніше було її улюблене м’яке крісло, голосно нявкала, розгублено і з розпачем заглядала у розбиті вікна, поспіхом перебираючи лапами по розкиданій цеглі і залишках стін. Коли побачила світло у вцілілій будівлі, зраділа, побігла до нас", згадує Олександр.

Загалом підстанція зазнала 9 таких ударів, але Аза не залишає свій дім.

 Загалом підстанція зазнала 9 таких ударів, але Аза не залишає свій дім

Зараз у кішки інше м’яке крісло в іншій будівлі, але на цій же підстанції. Тепер вона щодня спостерігає, як відбувається відновлення її дому і як раніше полює на мишей.

"Роботи багато, бо пошкодження підстанції безпрецедентні. Але очі бояться, а руки роблять. Особливо мотивує, коли розумієш, що це – для наших людей. До зими треба встигнути якнайбільше відновити", каже Олександр.

Нагадаємо, кіт Степан з Харкова, який став відомий завдяки блогу, "зробив пропозицію" лапки та серця кішці Стефанії. 

Читайте також: Товсті коти – це мило, але небезпечно. Як зрозуміти, що в улюбленця зайва вага


Реклама:


 2575
Здоров'я

Невидимі травми мозку. Чому легкі "контузії" мають важчі наслідки для здоров'я та як їх лікують

Вікторія Андрєєва, Тетяна Денисенко
 1538
КУЛЬТУРА

Це читомо: перший роман про Крим, нонфікшн про любов та інші новинки, що варті ваших бібліотек

Тетяна Петренко
 6886
Здоров'я

Діти після смерті та відкладене батьківство: що варто знати про кріоконсервацію під час війни

Яна Осадча

Головне на сайті


Здоров'я

Невидимі травми мозку. Чому легкі "контузії" мають важчі наслідки для здоров'я та як їх лікують

Вікторія Андрєєва, Тетяна Денисенко
Підрив Каховської ГЕС: в Олешках може затопити будинок-музей Поліни Райко
Київські дитячі табори приймуть 100 дітей з Херсона на оздоровлення – Кличко
Врятована косуля і бобри на вулицях. Як тварини потерпають від підриву Каховської ГЕС
Напав та подряпав: на Хмельниччині скажений кіт атакував дитину
У Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва": загинули майже всі тварини
КУЛЬТУРА

Це читомо: перший роман про Крим, нонфікшн про любов та інші новинки, що варті ваших бібліотек

Тетяна Петренко
Здоров'я

Діти після смерті та відкладене батьківство: що варто знати про кріоконсервацію під час війни

Яна Осадча