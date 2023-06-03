В Укренерго показали кішку Азу, яка живе на напівзруйнованій росіянами підстанції. ФОТО

Енергетики показали кішку Азу, яка живе на напівзруйнованій росіянами підстанції.

Як розповіли у Національній енергетичній компанії "Укренерго", кішка живе на підстанції вже 9 років.

Азу ще кошеням приніс на підстанцію один з працівників у 2014 році. Він врятував її від собак, які загнали перелякану тварину на дерево.

Аза прижилася і обрала собі місцем відпочину крісло у головній будівлі підстанції, де знаходився щит керування. Там кішка перебувала переважно узимку, а влітку полювала у підстанції на мишей.

Кішка живе на підстанції вже 9 років

"Аза – психотерапевт, створює комфортну обстановку. Вона – наш талісман і зірка соцмереж, дуже комунікативна, завжди зустрічає зранку. Пережила з нами багато чого і стала вже частиною нашої команди", – каже релейник підстанції Олександр.

Кішка разом з працівниками підстанції пережила удари росіян по енергооб'єктах.

У день першого удару Аза десь зникла. Повернулась через кілька днів, коли будівля підстанції була зруйнована.

Кішка разом з працівниками підстанції пережила удари росіян по енергооб'єктах

"Вночі бігала по зруйнованій будівлі, де раніше було її улюблене м’яке крісло, голосно нявкала, розгублено і з розпачем заглядала у розбиті вікна, поспіхом перебираючи лапами по розкиданій цеглі і залишках стін. Коли побачила світло у вцілілій будівлі, зраділа, побігла до нас", – згадує Олександр.

Загалом підстанція зазнала 9 таких ударів, але Аза не залишає свій дім.

Загалом підстанція зазнала 9 таких ударів, але Аза не залишає свій дім

Зараз у кішки інше м’яке крісло в іншій будівлі, але на цій же підстанції. Тепер вона щодня спостерігає, як відбувається відновлення її дому і як раніше полює на мишей.

"Роботи багато, бо пошкодження підстанції безпрецедентні. Але очі бояться, а руки роблять. Особливо мотивує, коли розумієш, що це – для наших людей. До зими треба встигнути якнайбільше відновити", – каже Олександр.

Нагадаємо, кіт Степан з Харкова, який став відомий завдяки блогу, "зробив пропозицію" лапки та серця кішці Стефанії.