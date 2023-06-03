Петиція про створення окремих жіночих та чоловічих вагонів у потягах набрала необхідну кількість голосів

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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3 червня 2023

Петиція на сайті Кабінету міністрів України про створення жіночих та чоловічих вагонів у поїздах набрала необхідну кількість голосів.

Петицію опублікували 15 травня 2023 року. Автори звернення просять виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно - для чоловіків у потягах, які слідують маршрутом довшим за 6 годин.

"На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах", йдеться у петиції.

Автори петиції також зазначають, що у потягах люди часто перевдягаються, що проблематично зробити у присутності представника іншої статі.

 Фото: Tinatin1/Depositphotos

Після реєстрації петиції  в "Укрзалізниці" вирішили створити окремі жіночі купе та протестувати таке нововведення кілька місяців. Жіночі купе планують впровадити на маршрутах далекого сполучення. До таких купе допускатимуть жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Доплачувати за жіноче купе буде не потрібно.

"УП Життя" звернулася в "Укрзалізницю" за деталями про те, як функціонуватимуть жіночі купе чи вагони, та очікує на відповідь.

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