Кепка з переробленої білизни: в Укрзалізниці зробили подарунок Ґреті Тунберг. ФОТО

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг отримала від Укрзалізниці подарунок під час своєї подорожі в Україну.

Їй презентували кепку з переробленої постільної білизни, повідомили в компанії.

В Укрзалізниці зазначили, що Ґрета Тунберг – особлива пасажирка. Крім своєї екозахисної діяльності та боротьби з глобальним потеплінням й зміною клімату, вона також пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту.

"Ми знайшли як віддячити: на Ґреті сьогодні апсайклінгова кепка з укрзалізничної білизни, а ще познайомили її з блокнотами від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону", – зазначили в Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, Ґрета Тунберг приїжджала в Україну для обговорення екологічних наслідків війни з президентом Володимиром Зеленським та робочою групою.

Ґрета Тунберг в дитячій кімнаті Укрзалізниці

Раніше Ґрета Туберг закликала покарати Росію через екоцид в Україні та приєднувалась до мітингів на підтримку нашої держави.