Кепка з переробленої білизни: в Укрзалізниці зробили подарунок Ґреті Тунберг. ФОТО

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг отримала від Укрзалізниці подарунок під час своєї подорожі в Україну.
Їй презентували кепку з переробленої постільної білизни, повідомили в компанії.
В Укрзалізниці зазначили, що Ґрета Тунберг – особлива пасажирка. Крім своєї екозахисної діяльності та боротьби з глобальним потеплінням й зміною клімату, вона також пропагує поїзди як ековідповідальну альтернативу іншому транспорту.
"Ми знайшли як віддячити: на Ґреті сьогодні апсайклінгова кепка з укрзалізничної білизни, а ще познайомили її з блокнотами від No Waste Ukraine та українського стартапу ReLeaf з переробленого опалого листя, пластикових кришечок та макулатурного картону", – зазначили в Укрзалізниці.
|Фото: Укрзалізниця
Нагадаємо, Ґрета Тунберг приїжджала в Україну для обговорення екологічних наслідків війни з президентом Володимиром Зеленським та робочою групою.
|Ґрета Тунберг в дитячій кімнаті Укрзалізниці
Раніше Ґрета Туберг закликала покарати Росію через екоцид в Україні та приєднувалась до мітингів на підтримку нашої держави.
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