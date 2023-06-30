Розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти: як подати заяву

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 червня 2023

30 червня розпочалася подача заяв випускників 9-их класів для вступу до закладів фахової передвищої освіти. 

Щоб навчатися на бюджеті необхідно подати заяву до 18 години 13 липня, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.  

Після 13 липня набір студентів можливий лише на контрактну форму навчання. 

Щоб подати заяву, потрібно створити електронний кабінет на сайті для вступників. У ньому: 

  • додайте інформацію про себе й завантажте власне фото; 
  • у розділі подання заяв оберіть навчальний заклад та потрібну конкурсну пропозицію;
  • оберіть джерело фінансування навчання й вкажіть, чи здобували ви раніше обраний ступінь (фаховий молодший бакалавр);
  • додайте текст мотиваційного листа;
  • перевірте правильність вказаних даний й надішліть заяву. 
Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos

Докладну інструкцію з реєстрації та подачі заяви також можна прочитати або переглянути

Раніше ми розповідали, про умови, дати та необхідні документи для вступної кампанії-2023. 

Читайте також: Вступна кампанія-2023: 10 кроків для вступу до університету


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