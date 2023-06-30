Розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти: як подати заяву

30 червня розпочалася подача заяв випускників 9-их класів для вступу до закладів фахової передвищої освіти.

Щоб навчатися на бюджеті необхідно подати заяву до 18 години 13 липня, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

Після 13 липня набір студентів можливий лише на контрактну форму навчання.

Щоб подати заяву, потрібно створити електронний кабінет на сайті для вступників. У ньому:

додайте інформацію про себе й завантажте власне фото;

у розділі подання заяв оберіть навчальний заклад та потрібну конкурсну пропозицію;

оберіть джерело фінансування навчання й вкажіть, чи здобували ви раніше обраний ступінь (фаховий молодший бакалавр);

додайте текст мотиваційного листа;

перевірте правильність вказаних даний й надішліть заяву.

Докладну інструкцію з реєстрації та подачі заяви також можна прочитати або переглянути.

Раніше ми розповідали, про умови, дати та необхідні документи для вступної кампанії-2023.