30 червня розпочалася подача заяв випускників 9-их класів для вступу до закладів фахової передвищої освіти.
Щоб навчатися на бюджеті необхідно подати заяву до 18 години 13 липня, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.
Після 13 липня набір студентів можливий лише на контрактну форму навчання.
Щоб подати заяву, потрібно створити електронний кабінет на сайті для вступників. У ньому:
- додайте інформацію про себе й завантажте власне фото;
- у розділі подання заяв оберіть навчальний заклад та потрібну конкурсну пропозицію;
- оберіть джерело фінансування навчання й вкажіть, чи здобували ви раніше обраний ступінь (фаховий молодший бакалавр);
- додайте текст мотиваційного листа;
- перевірте правильність вказаних даний й надішліть заяву.
|Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos
Докладну інструкцію з реєстрації та подачі заяви також можна прочитати або переглянути.
Раніше ми розповідали, про умови, дати та необхідні документи для вступної кампанії-2023.
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