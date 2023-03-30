Вступна кампанія-2023: 10 кроків для вступу до університету

В Україні триває підготовка до вступної кампанії-2023 року

У Міністерстві освіти та науки опублікували покрокову інструкцію для вступників.

Безпосередньо реєстрація на НМТ-2023 розпочнеться 3 квітня.

Тож, щоб вступити до омріяного ЗВО, необхідно:

✅️ Зареєструвати особистий електронний кабінет вступника.

✅️ За потреби – звернутися за консультацією до будь-якого закладу вищої освіти.

Кожен заклад вищої освіти створить власний консультаційний центр, у якому допомагатимуть вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня 2023 року. Вони будуть доступні до 30 листопада.

✅️ Зазначити особисті дані під час реєстрації електронного кабінету.

Кожен абітурієнт має вказати:

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО/екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ.

Якщо у вступника немає сертифікатів ЗНО, сертифіката НМТ, екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ, то він має подати в особистий кабінет тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

✅️ Підтвердити пільги, якщо вони є.

Якщо абітурієнт має пільги, потрібно звернутися до ЗВО та надати документи, які підтверджують спеціальні умови для вступу.

У 2023 році МОН зберегло усі пільги та пільгові категорії, передбачені законодавством, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

✅️Скласти вступні випробування (НМТ, ЕВІ, ЕФВВ, творчий конкурс, фаховий іспит, співбесіди)

✅️ Подати заяву на вступ

Абітурієнти можуть подавати у сукупності до 20 заяв, з них на бюджет – не більше 5.

✅️ Для вступу або переведення на бюджет, необхідно набрати не менше 130 балів на НМТ

У конкурсі за бюджетні місця змагатимуться вступники з більшою кількістю балів.

Конкурсний бал для вступу на контракт ЗВО визначає самостійно.

Для медичних спеціальностей мінімальна кількість балів складає 150 (Медицина, стоматологія, педіатрія, охорона здоров'я).

Для правових (право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини) та фармації – 140 для подачі документів на бюджет та 120 – на контракт.

✅️ Отримати рекомендацію для навчання.

Навчальний заклад може надати рекомендацію щодо зарахування абітурієнта на бюджетне або контрактне місце.

✅️ Підтвердити вибір навчального закладу в електронному кабінеті.

✅️ Укласти договір про навчання із вищим навчальним закладом.

Договір можна укласти, зокрема, дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Для вступників з тимчасово окупованих територій термін підписання договору подовжено на 3 місяцями від початку навчання.

Приймання документів у військові навчальні заклади відбувається за власними правилами прийому.

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти вже опублікували пробне тестування з 7 предметів.