На Волині затримали трьох чоловіків, які під виглядом росіян вимагали гроші у родичів зниклих військових

У Волинській області в селищі Маневичі затримали трьох чоловіків, які налагодили схему виманювання грошей у родичів безвісти зниклих військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції області.

За даними правоохоронців, зловмисники телефонували родичам зниклих військовослужбовців ЗСУ, представлялись військовослужбовцями РФ, членами приватної військової компанії "Вагнер" або інших російських формувань, й пропонували за грошову винагороду "повернути" українських військовослужбовців з полону.

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Жодного відношення до повернення українських військовополонених чоловіки не мають.

Фото: ГУ НП у Волинській області

Від дій злочинного об'єднання постраждали жителі різних регіонів України. Сума матеріальних збитків становить понад 135 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігурантів справи та їхніх родичів правоохоронці вилучили речові докази. У одного з затриманих також виявили набої та запал до гранати.

Нині троє підозрюваних затримані. Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі.

Третій учасник, 28-річний житель селища Локач, під цілодобовим домашнім арештом.

Фото: ГУ НП у Волинській області

Організатору та співорганізатору групи слідчі повідомили про підозру за статтею про шахрайство.

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Ще одному фігуранту справи, у якого знайшли боєприпаси, окрім цих двох статей, слідчі повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

Фото: ГУ НП у Волинській області

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що на Волині 63-річна жінка віддала чоловіку, який нібито проживає у Сингапурі, понад 700 тисяч гривень.