"Збочення": у Луцьку мер пригрозив звільненням директору школи, де хлопці прийшли у сукнях

У Луцьку учні 24-ої школи влаштували "День навпаки", і прийшли до навчального закладу в жіночому одязі. Це викликало погрози директору навчального закладу з боку міської влади.

24 травня, у Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння, у соцмережах опублікували фото та відео флешмобу "День навпаки", який організували школярі. Хлопці прийшли до школи у сукнях, а дівчата – у костюмах.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук під час оперативної наради міськради 5 травня повідомив, що був "неприємно здивований" від побаченого, а також назвав відео "збоченням".

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Мер пригрозив звільненням директорам закладів, де подібна ситуація повториться.

Скріни з відео

"Коли особа чоловічої статі одягає жіночий одяг – це збочення. Якщо ще в одній школі буде допущено такий факт, ми будемо розривати контракт з директором", – заявив мер.

Скрін з відео

Скрін з відео

Він також додав, що до школи неприпустимо "приходити в піжамах та халатах".

"Учні також приходять в школу в піжамах, в халаті. Це нормально? Я не такий старий, але якби я у свої шкільні роки прийшов у школу в піжамі, мене звідти викинули, і правильно зробили б. Бо школа – це дисципліна, порядок, навчання. До чого ми скоро дійдемо з цими піжамами та жіночими одежами?" – наголосив Ігор Поліщук.

Раніше ми повідомляли, що у Львові мама звинуватила школу у булінгу дитини з інвалідністю.

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