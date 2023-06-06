На 100 тисяч років раніше, ніж вважали дотепер: вчені знайшли докази стародавніх поховань. ФОТО

Вчені виявили в Південній Африці докази того, що наші стародавні пращури Homo naledi ховали мертвих задовго до перших свідчень про поховання людей.

Також є припущення, що вони вирізали символи на стінах печер.

Такі дані зібрали в результаті трьох досліджень, повідомляє CNN.

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"Ці відкриття можуть змінити розуміння еволюції людини, оскільки досі така поведінка асоціювалася лише з Homo sapiens і неандертальцями з більшим мозком", – стверджують науковці.

Скам’янілості Homo naledi. Фото: Robert Clark/National Geographic

У дослідженнях взяли участь дослідники з Вітватерсрандського університету (Південна Африка), Йоганнесбурга (Південна Африка) та Вісконсину (США), а також дослідник National Geographic, фахівець з біокультури Агустін Фуентес.

Дослідники виявили останки дорослих і дітей Homo naledi, засипаних землею, які лежали в позі ембріона в печерних западинах.

Ці поховання приблизно на 100 тисяч років старші за будь-які інші, відомі людству.

Ймовірні уламки скелі в руці підлітка. Фото: Лі Бергер

Вчені також знайшли низку символів, вигравіюваних на стінах печери. Їх вік приблизно від 241 тисячі до 335 тисяч років.

Вони схожі на заштриховані хрестики та інші геометричні фігури.

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"Команда науковців нанесла на карту понад 4 км печер, які мають вертикальну глибину і розширюються на 200 м у довжину", – сказав провідний геолог дослідження доктор Тебого Махубела.

Дослідник National Geographic і керівник експедиції всередині печери. Фото: Лі Бергер

Дослідники знайшли багато скам'янілостей Homo naledi в печерах, серед них було багато немовлят і літніх людей.

Команда вчених також знайшла артефакти у похованнях.

В одній із могил був камінь у формі знаряддя праці, похований поруч із рукою дорослого Homo naledi. У проході над похованням була стіна, покрита наскельними гравіюваннями та висіченими геометричними фігурами

Уламок скелі ймовірно біля руки підлітка. Ф ото: Лі Бергер

Гравюри на печерах, де знайшли стародавні поховання. Ф ото: Лі Бергер

Знайдені сажа, деревне вугілля та обпалені кістки, також вказують на те, що цей вид активно розпалював вогнища.

Як відомо, мозок вимерлого виду за розміром дорівнює третині мозку сучасної людини.

Виду було притаманне прямоходіння, проте його представники мали менші голови, нижчий зріст, меншу вагу, але більше сили. Вони могли брати у руки різні предмети та користуватися ними.

Нагадаємо, вчені знайшли докази того, що пращури європейців, щоб приготувати їжу, могли розпалювати вогонь ще 250 тисяч років тому – на 50 тисяч років раніше, ніж вважали дотепер.