60 закладів освіти перебуває під загрозою через підрив Каховської ГЕС – МОН

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 червня 2023

Понад 60 закладів освіти залишаються під загрозою через підрив дамби Каховської гідроелектростанції російськими окупантами. 

Наслідки руйнування можуть мати катастрофічні наслідки, повідомляє Міністерство освіти і науки.

У зоні ризику 27 дошкільних навчальних закладів, 15 шкіл. Також шість закладів професійно-технічної та 15 вищої освіти. Під загрозою є дві наукові установи Національної наукової академії України. 

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"На жаль, кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина цих закладів розташована на тимчасово окупованих територіях", – зазначають у МОН.

 Ліквідація наслідків катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС України

У відомстві закликають освітян, науковців та учнів, які зараз перебувають у зонах підтоплення, переміститися до безпечних місць згідно з рекомендаціями місцевої влади. 

Вже можливий виїзд до Херсона, далі – до Миколаєва і звідти – до Хмельницького. На залізничному вокзалі з  Херсона курсуватиме евакуаційний потяг до Миколаєва.

Нагадаємо, "УП. Життя" зібрала інформацію про евакуацію з небезпечних зон.

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