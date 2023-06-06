60 закладів освіти перебуває під загрозою через підрив Каховської ГЕС – МОН

Понад 60 закладів освіти залишаються під загрозою через підрив дамби Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.

Наслідки руйнування можуть мати катастрофічні наслідки, повідомляє Міністерство освіти і науки.

У зоні ризику 27 дошкільних навчальних закладів, 15 шкіл. Також шість закладів професійно-технічної та 15 вищої освіти. Під загрозою є дві наукові установи Національної наукової академії України.

"На жаль, кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина цих закладів розташована на тимчасово окупованих територіях", – зазначають у МОН.

Ліквідація наслідків катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС України

У відомстві закликають освітян, науковців та учнів, які зараз перебувають у зонах підтоплення, переміститися до безпечних місць згідно з рекомендаціями місцевої влади.

Вже можливий виїзд до Херсона, далі – до Миколаєва і звідти – до Хмельницького. На залізничному вокзалі з Херсона курсуватиме евакуаційний потяг до Миколаєва.

Нагадаємо, "УП. Життя" зібрала інформацію про евакуацію з небезпечних зон.