В окупованій частині Херсонщини на даху затопленого будинку більше доби перебувають люди. ВІДЕО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 червня 2023

Українські військові записали відео з дрона про те, як на Херсонщині на даху затопленого будинку рятуються люди.

Жінка та двоє дітей знаходяться біля окупованих Олешок.

Росіяни не евакуюють їх вже майже добу.

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Люди просять про допомогу. Військові передали їхні координати для евакуації: 46°36'30.096"N 32°39'0.607"E.

Також українським військовим з 406-ї бригади вдалося передати людям за допомогою дрона пляшку з водою.

Нагадаємо, волонтери з усієї країни рушають на допомогу людям і тваринам через підрив Каховської ГЕС. Зоозахисники просять не залишати домашніх улюбленців в небезпечних регіонах. 

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