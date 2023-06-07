В окупованій частині Херсонщини на даху затопленого будинку більше доби перебувають люди. ВІДЕО

Українські військові записали відео з дрона про те, як на Херсонщині на даху затопленого будинку рятуються люди.

Жінка та двоє дітей знаходяться біля окупованих Олешок.

Росіяни не евакуюють їх вже майже добу.

Люди просять про допомогу. Військові передали їхні координати для евакуації: 46°36'30.096"N 32°39'0.607"E.

Також українським військовим з 406-ї бригади вдалося передати людям за допомогою дрона пляшку з водою.

Нагадаємо, волонтери з усієї країни рушають на допомогу людям і тваринам через підрив Каховської ГЕС. Зоозахисники просять не залишати домашніх улюбленців в небезпечних регіонах.