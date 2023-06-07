В окупованій частині Херсонщини на даху затопленого будинку більше доби перебувають люди. ВІДЕО

Українські військові записали відео з дрона про те, як на Херсонщині на даху затопленого будинку рятуються люди.

Жінка та двоє дітей знаходяться біля окупованих Олешок.

Росіяни не евакуюють їх вже майже добу.

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Люди просять про допомогу. Військові передали їхні координати для евакуації: 46°36'30.096"N 32°39'0.607"E.

Також українським військовим з 406-ї бригади вдалося передати людям за допомогою дрона пляшку з водою.

Нагадаємо, волонтери з усієї країни рушають на допомогу людям і тваринам через підрив Каховської ГЕС. Зоозахисники просять не залишати домашніх улюбленців в небезпечних регіонах.