"Вода зупинилась у 230 метрах". Херсонський художній музей уникнув підтоплення. ВІДЕО

Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка, який восени минулого року був розграбований російськими окупантами, не постраждав від підтоплення через підрив військовими РФ Каховської ГЕС.

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Про це музей повідомив у своєму офіційному Facebook.

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"Всім, хто хвилювався за долю музею, повідомляємо: вода зупинилась на півдорозі, дійшла до вулиці Богородицької (Червонофлотської). Херсонський художній музей від підтоплення не постраждав", – поінформували музейники і додали до посту кілька світлин вулиць біля самого музею.

Музей від підтоплення не постраждав. Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Вони зазначили, що хоча з колекції, яка складалася з майже 14 тисяч предметів, окупанти вивезли більше 11 тисяч експонатів, сама будівля музею також є пам'яткою архітектури.

Також у музеї Шовкуненка поділилися кількома відео підтоплень вулиць. "Вода зупинилась десь у 230 метрах від музею", – пояснили там.

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Крім того, херсонські музейники зняли відео наслідків підтоплення міста Херсон з найвищої точки своєї будівлі.

Херсон. Огляд місць підтоплення з найвищої точки художеього музею.

Kherson. Overview of the flooding sites from the highest point of the Kherson art museum. pic.twitter.com/FPwbGDkZlD — ArtMuseumKherson (@ArtMuseumKs) June 7, 2023

Також Херсонський художній музей поділився картинами із зображенням зруйнованої росіянами Каховської ГЕС – робіт Івана Ботька "Заливка шпунта на будівництві Каховської ГЕС" та "Будівництво шлюзу Каховської ГЕС" і Бориса Лавриненка "На будівництві Каховської ГЕС". Ці твори окупанти також вкрали і вивезли до анексованого Криму в листопаді 2022 року.

"Свідоцтво подвійного злочину росіян. Викрадена музейна колекція та підрив Каховської ГЕС", – підкреслили музейники.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало список музеїв та культурних пам'яток Херсонщини, що вже підтоплені або перебувають під загрозою підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За даними МКІП, станом на кінець доби 6 червня вже постраждали такі пам'ятки, як Комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951-1958 роках, Ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка, Забудова історичного центру міста Нова Каховка та ін.

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