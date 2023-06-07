З даху затопленого будинку вдалося врятувати сім’ю, якій військові передавали воду дроном

З тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини вдалося врятувати сім’ю, яка рятувалась від води на даху будинку після підриву Каховської ГЕС.

Жінка та двоє дітей опинилися на даху затопленого будинку у дачному кооперативі "Чайки-2", який розташовується неподалік від Олешок і тривалий час перебуває у сірій зоні.

Українські військові передавали їм воду дроном – а тепер стало відомо, що людей вдалося врятувати, повідомляє Hromadske.

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Зараз мама з дітьми у Херсоні.

Раніше військові 406 бригади записали відео з дрона, як на даху затопленого будинку ховаються люди.

На кадрах видно, що сім'я помітила дрон і хлопчик склав руки, благаючи, щоб їх врятували.

Бійці передали інформацію про сім’ю рятувальникам.

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Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, підтопивши 29 населених пунктів Херсонщини.

В окупованих Олешках уже є перші загиблі від підтоплення.

Скільки людей загинули – наразі невідомо, повідомив мер Євген Рищук.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з Херсонщини наразі евакуювали 1894 особи.

А російські загарбники не рятують людей, яких затопило у тимчасово окупованих населених пунктах.