З даху затопленого будинку вдалося врятувати сім’ю, якій військові передавали воду дроном

З тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини вдалося врятувати сім’ю, яка рятувалась від води на даху будинку після підриву Каховської ГЕС.
Жінка та двоє дітей опинилися на даху затопленого будинку у дачному кооперативі "Чайки-2", який розташовується неподалік від Олешок і тривалий час перебуває у сірій зоні.
Українські військові передавали їм воду дроном – а тепер стало відомо, що людей вдалося врятувати, повідомляє Hromadske.
Зараз мама з дітьми у Херсоні.
Раніше військові 406 бригади записали відео з дрона, як на даху затопленого будинку ховаються люди.
На кадрах видно, що сім'я помітила дрон і хлопчик склав руки, благаючи, щоб їх врятували.
Бійці передали інформацію про сім’ю рятувальникам.
Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, підтопивши 29 населених пунктів Херсонщини.
В окупованих Олешках уже є перші загиблі від підтоплення.
Скільки людей загинули – наразі невідомо, повідомив мер Євген Рищук.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з Херсонщини наразі евакуювали 1894 особи.
А російські загарбники не рятують людей, яких затопило у тимчасово окупованих населених пунктах.
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