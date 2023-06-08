Вчені виявили здатність крокодилів до "непорочного зачаття"

Науковці знайшли докази того, що самки крокодилів здатні до партогенезу, тобто можуть відкладати яйця без попереднього спаровування.

Здатність до "непорочного зачаття" у крокодилів виявили вперше, повідомляє The New York Times з посиланням на статтю в журналі Biology Letters.

У січні 2018 року у зоопарку Коста-Рики самка крокодила, яка протягом 16 років жила сама, відклала яйця, після чого одне з них продовжило дозрівати в інкубаторі.

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Коли яйце луснуло, науковці побачили в ньому сформоване, але мертве дитя крокодила.

Фото: Quetzal Dwyer

Вчені пояснюють, що під час дозрівання яйцеклітина ділиться на менші клітини-мішечки, частина з яких відмирає.

У хребетних тварин, здатних до партеногенезу, такі клітини можуть зливатися з яйцеклітиною, утворюючи клітину з необхідним набором хромосом для формування ембріона.

Таким чином відбувається "непорочне запліднення" у птахів, ящірок, змій й, вірогідно, могло статися у крокодилихи із зоопарку Коста-Рики.

Фото: WaterFrame/Alamy

Доцент Вірджинського технологічного інституту Уоррен Бут, який вивчав яйцеклітини, припустив, що крокодили могли успадкувати здатність до партеногенезу від своїх "предків".

"Це свідчить про те, що дуже ймовірно, що здатність до партеногенезу також мали птерозаври й динозаври", – каже науковець.

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За його словами, остаточно довести наявність у динозаврів здатності народжувати без запліднення неможливо, адже для цього потрібні ДНК динозаврів і птерозаврів, які не збереглися.

Він припустив, що партеногенез міг давати окремим видам тварин можливість виживати, коли немає партнера.

Водночас здатність до "непорочного зачаття" може свідчити, що ця функція має недостатньо недоліків, аби еволюція її викорінила.

За словами Бута, таку можливість тварини, ймовірно, могли "вмикати" і "вимикати", й можливо, вона контролюється одним геном.

У 2020 році вчені виявили, що ящірки можуть спаровуватися, а потім відкладати яйця, частина з яких мали звичайне потомство, а інші – були здатні до партеногенезу.

Нагадаємо, в Австралії знайшли лапи найбільшого вимерлого птаха на Землі.