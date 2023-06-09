Наслідки руйнування Каховської ГЕС: на узбережжя Чорного моря виносить сміття та побутову техніку. ВІДЕО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 червня 2023

Після руйнування Каховської ГЕС на узбережжя Чорного моря виносить сміття, меблі та побутову техніку.

Мешканці Одеси публікують фото і відео знахідок на узбережжі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук публікує відео з місцевих пабліків.

На відео видно, що у морі пливе шибка з вікна, холодильник та газовий балон.

Як повідомляє Суспільне, на узбережжя також виносить дрібних тварин та гілля дерев. Однак люди продовжують купатися у морі.

"Я шокована, у морі плаває купа сміття, холодильник. Ми тут ще недавно були і тут працював пляж, а тепер все загороджено. Дерево, футболка, комиші, купа гілок", говорить місцева мешканка.

@diana_redka #одеса#одесса#каховськагес#катастрофа2023#одессаморе ♬ оригинальный звук - diana_redka

Інші дописувачі бачили, як у морі плаває дах.

В оперативному командуванні "Південь" також публікують відео наслідків руйнування Каховської ГЕС у Чорному морі.

Нагадаємо, у селі Мар’янське Дніпропетровської області внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції та обміління водосховища загинуло понад 850 кілограмів водних організмів, зокрема риби.

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