Наслідки руйнування Каховської ГЕС: на узбережжя Чорного моря виносить сміття та побутову техніку. ВІДЕО

Після руйнування Каховської ГЕС на узбережжя Чорного моря виносить сміття, меблі та побутову техніку.
Мешканці Одеси публікують фото і відео знахідок на узбережжі.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук публікує відео з місцевих пабліків.
На відео видно, що у морі пливе шибка з вікна, холодильник та газовий балон.
Як повідомляє Суспільне, на узбережжя також виносить дрібних тварин та гілля дерев. Однак люди продовжують купатися у морі.
"Я шокована, у морі плаває купа сміття, холодильник. Ми тут ще недавно були і тут працював пляж, а тепер все загороджено. Дерево, футболка, комиші, купа гілок",– говорить місцева мешканка.
@diana_redka #одеса#одесса#каховськагес#катастрофа2023#одессаморе ♬ оригинальный звук - diana_redka
Інші дописувачі бачили, як у морі плаває дах.
#Одеса— НК (Nova Kakhovka) 🇺🇦 (@huruank) June 8, 2023
Наслідки руйнування Каховської ГЕС pic.twitter.com/VyR8sljfUV
В оперативному командуванні "Південь" також публікують відео наслідків руйнування Каховської ГЕС у Чорному морі.
Нагадаємо, у селі Мар’янське Дніпропетровської області внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції та обміління водосховища загинуло понад 850 кілограмів водних організмів, зокрема риби.
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