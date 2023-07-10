У Китаї чоловік напав з ножем на дитячий садок: загинуло 6 людей

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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10 липня 2023

У Китаї під час збройного нападу на  дитсадок було вбито шістьох людей. 

Ножовий інцидент трапився у повіті Ляньцзян, повідомляє Reuters.

Після нападу, який стався вранці, коли батьки відвозили дітей на заняття, заарештувала 25-річного підозрюваного чоловіка. 

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Серед убитих – троє дітей, вихователь і двоє батьків, зазначило BBC. Також є один поранений.

 Фото: Alexey_Arz/Depositphotos

Мотивів та деталей вбивства, правоохоронці не повідомляють. Відоме лише ім’я затриманого – Ву.

За даними державних ЗМІ Китаю, у підозрюваного чоловіка був неврологічний розлад і він написав на стінах свого будинку слова про смерть.

Подібні злочини є рідкістю в країні, оскільки, там діють суворі заходи безпеки та закони щодо зберігання зброї. Проте випадки збройних нападів у дитячих садках за останні кілька років викликали занепокоєння щодо безпеки в закладах освіти.

Новина про ножову сутичку викликала бурхливе обговорення в соцмережі Китаю Weibo. Деякі користувачі закликали призначити підозрюваному смертну кару.

Нагадуємо, у Китаї, вперше у світі, заарештували чоловіка, який створив фейкову новину через ChatGPT.

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