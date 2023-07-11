Столична влада відреагувала на інцидент з підлітком-велосипедистом, якого вигнали з тролейбуса

У Департаменті транспортної інфраструктури Києва відреагували на скандал навколо підлітка з велосипедом, якого намагалася вигнати із транспорту водійка напівпорожнього тролейбуса.

У відповіді на запит депутатки Київради Ксенії Семенової у відомстві зазначили, що пасажир має право перевозити у наземному громадському транспорті велосипед тільки в розібраному вигляді.

Департамент зазначив, що у тролейбусі перевозився нескладений велосипед, а це є порушенням правил.

Реклама:

"Дії водія щодо вимоги залишити салон тролейбуса пасажиру, який порушував Правила, були правомірними", – повідомили у відомстві.

Фото: calflier001/Вікіпедія

Також у департаменті зазначили, що з водійкою, яка працювала на тролейбусному маршруті №37, та іншими водіями громадського транспорту КП "Київпастранс" проведено відповідну роботу щодо безумовного дотримання правил користування міським наземним пасажирським громадським транспортом.

Ксенія Семенова запропонувала готувати правки до правил перевезення.

Що можна перевозити у громадському транспорті

Багаж, який можна провозити у громадському транспорті, не може бути більшим за розміром, ніж 100х50х30 см та мати вагу понад 40 кг. Також не можна провозити речі, довші за 190 см та діаметром понад 30 см (окрім дитячих та інвалідних візочків, велосипедів, що складаються, та лиж).

Пасажир має право перевозити ручну поклажу, а саме:

одну пару лиж;

дитячий візок;

санки;

велосипед у розібраному вигляді;

дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці;

дрібних тварин у кошиках та сумках з суцільним дном;

птахів у клітках;

собак у намордниках на повідку при наявності відповідних документів.

Нагадаємо, історія з підлітком у тролейбусі набула резонансу після того, як відео з інцидентом виклав підприємець і активіст розвитку велосипедної інфраструктури Олексій Кушка.

Реклама:

13-річний Тимофій пояснив, що ділить один велосипед на двох із мамою, тому поїхав на Троєщину до дядька за двоколісним, який тому не потрібен.