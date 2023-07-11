Уряд збільшить кількість бюджетних місць для підготовки медиків та соцпрацівників

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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11 липня 2023

Кількість бюджетних місць для підготовки медиків і соціальних працівників зросте вже протягом 2023 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, для Міністерства охорони здоров’я кількість бюджетних місць буде збільшено на понад тисячу.

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"Так само збільшуємо й бюджетні місця для набору соціальних працівників. Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких Україна потребує зараз і потребуватиме у майбутньому", – каже Денис Шмигаль.

 Фото: adimphoto1/Depositphotos

За словами прем'єра, наразі Україна потребує більше реабілітологів, психологів та соціальних працівників.

"Врахували це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році, яке сьогодні затвердив Уряд", – зазначає голова Кабміну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде вступна кампанія до вишів у 2023 році.

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