Був на посаді 25 років: у Львівському медуніверситеті звільнили ректора, який відпускав сексистські жарти

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького звільнили ректора Бориса Зіменковського, який під час розподілу випускників на інтернатуру відпускав сексистські жарти та насміхався з прізвищ студентів.

Посаду виконуючого обов’язки ректора обійняв доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія", проректор з науково-педагогічної роботи Орест Чемерис, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я.

"Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ.

Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі ЛНМУ та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій", – розповіли в МОЗ.

Орест Чемерис. Фото з Facebook

4 липня на сайті ЛНМУ зазначили, що проректор Орест Чемерис працюватиме на умовах контракту терміном 5 років.

З 2013 року Орест Чемерис працював у ЛНМУ ім. Данила Галицького на кафедрі хірургії №1 спершу асистентом, а згодом доцентом. Також він був заступником декана по роботі з іноземними студентами.

У квітні 2020 року Чемерис став директором департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, де працював до 3 липня 2023 року.

Раніше студенти університету розповіли про сексистські жарти Бориса Зіменковського, а лікар Роман Штибель опублікував фрагменти відео з розподілу студентів, де ректор вишу висміює прізвище студентки, яка хоче стати хірургинею.

Борис Зіменковський. Фото: Твоє місто

"Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів", – каже ректор Зіменковський.

"А якби рибу фарширувала?" – відповідає хтось з колегії.

"А якщо мене заріже вночі?" – продовжив тоді ректор.

Після цього в МОЗ відреагували й зазначили, що будуть "кадрові рішення".

Борис Зіменковський обіймав посаду ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з 1998 року.

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