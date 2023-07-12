Хабар за закриту сесію: у Львові затримали двох викладачів університету

В одному з львівських університетів затримали двох хабарників – декана та замдекана різних факультетів.
Про це повідомила прокуратура Львівської області.
За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів хабарі за успішне складання сесії.
Замдекана вимагав від двох студентів по 200 доларів. Про це в коментарі для "УП.Життя" повідомила речниця прокуратури Львівщини Адріана Дмитренко.
|Фото: aodaodaodaod/Depositphotos
Декан "скромніше" просив – 4,5 тисячі гривень.
Сумарно їхня неправомірна вигода сягнула 22 тисяч гривень.
Посадовців університету наразі не відсторонили від роботи.
Нагадаємо, у квітні 2023 року в одному з медичних університетів Києва лаборант пропонував студентам "посприяти" заліку з незалежного іспиту за 1,5 тисячі доларів.
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