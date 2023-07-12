Хабар за закриту сесію: у Львові затримали двох викладачів університету

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 липня 2023

В одному з львівських університетів затримали двох хабарників – декана та замдекана різних факультетів.

Про це повідомила прокуратура Львівської області.

За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів хабарі за успішне складання сесії.

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Замдекана вимагав від двох студентів по 200 доларів. Про це в коментарі для "УП.Життя" повідомила речниця прокуратури Львівщини Адріана Дмитренко.

 Фото: aodaodaodaod/Depositphotos

Декан "скромніше" просив – 4,5 тисячі гривень.

Сумарно їхня неправомірна вигода сягнула 22 тисяч гривень.

Посадовців університету наразі не відсторонили від роботи.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в одному з медичних університетів Києва лаборант пропонував студентам "посприяти" заліку з незалежного іспиту за 1,5 тисячі доларів.

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