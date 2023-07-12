Хабар за закриту сесію: у Львові затримали двох викладачів університету

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
14437
12 липня 2023

В одному з львівських університетів затримали двох хабарників – декана та замдекана різних факультетів.

Про це повідомила прокуратура Львівської області.

За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів хабарі за успішне складання сесії.

Реклама:

Замдекана вимагав від двох студентів по 200 доларів. Про це в коментарі для "УП.Життя" повідомила речниця прокуратури Львівщини Адріана Дмитренко.

 Фото: aodaodaodaod/Depositphotos

Декан "скромніше" просив – 4,5 тисячі гривень.

Сумарно їхня неправомірна вигода сягнула 22 тисяч гривень.

Посадовців університету наразі не відсторонили від роботи.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в одному з медичних університетів Києва лаборант пропонував студентам "посприяти" заліку з незалежного іспиту за 1,5 тисячі доларів.

Читайте також: На Хмельниччині чоловік приніс поліцейському хабаря, щоб не платити 119 гривень штрафу

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3788
Суспільство

"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон

Анастасія Коропецька
 21716
Суспільство

"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Вцілілі після ракетного удару у Львові побачили, що безпечного місця немає

Світлана Ославська
 50780
Прихисти своїх

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Роксана Касумова

Головне на сайті


Суспільство

"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон

Анастасія Коропецька
У Шотландії рятували 55 китів-гринд, які викинулися на берег. Вижив лише один
У Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки
У 2023 році від спалювання сухостою постраждали 8 тисяч га землі – ДСНС
У Львові з-під завалів будинку дістали живого кота, який пролежав там 11 днів. ФОТО
В "Енергоатомі" за допомогою штучного інтелекту показали, як можуть виглядати АЕС. ФОТО
Суспільство

"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Вцілілі після ракетного удару у Львові побачили, що безпечного місця немає

Світлана Ославська
Прихисти своїх

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Роксана Касумова