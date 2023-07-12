Хмельницька поліція передумала закривати кримінальну справу щодо зґвалтування корови

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
12775
12 липня 2023

На Хмельниччині чоловік катував і зґвалтував корову, і правоохоронці зловили кривдника. Але 11 липня стало відомо, що поліція закрила кримінальне провадження у цій справі, бо тварина одужала. 

Організація UAnimals та інші зоозахисники висловили обурення, і 12 липня справу поновили.

Після суспільного резонансу поліціянти заявили, що кримінальне провадження знову відкрили, а справу відправили на дорозслідування.

Реклама:

"Уже скасовано закриття кримінального провадження. Справу відправили на дорозслідування", – повідомили "УП. Життя" у пресслужбі.

Читайте також: На Хмельниччині чоловік протягнув вагітну корову за трактором і зґвалтував: поліція знайшла кривдника

 Фото: Нацполіція

Розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України поновили. Поліціянти кажуть, що будуть проводити додаткові слідчі дії та експертизи.

"Після отримання результатів досліджень буде вирішуватися питання про оголошення підозри 22-річному чоловікові", – наголошують у поліції.

Реклама:

Нагадаємо, у травні зоозахисники били на сполох після трагічного випадку в селищі Антоніни на Хмельниччині.

22-річний зловмисник привʼязав вагітну корову до трактора, протягнув по землі та зґвалтував.

Власниця корови Людмила розповіла УП. Життя, що корова сильно постраждала від знущань і втратила молоко.

Жінка вимагала справедливого суду над тим, хто скривдив тварину.

Читайте також: Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині


Реклама:


Реклама:
 561
КУЛЬТУРА

Деколонізації не уникнути: Інститут книги ініціює бібліотечну "мовчанку" заради заміни радянських книжок

Тетяна Пушнова
 5321
Суспільство

"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон

Анастасія Коропецька
 22998
Суспільство

"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Вцілілі після ракетного удару у Львові побачили, що безпечного місця немає

Світлана Ославська

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Деколонізації не уникнути: Інститут книги ініціює бібліотечну "мовчанку" заради заміни радянських книжок

Тетяна Пушнова
Залили невідому рідину: у Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. ФОТО
У Великій Британії вчені пропонують годувати корів нарцисами, аби уповільнити глобальне потепління
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
В Австралії на узбережжі виявили невідомий об’єкт, схожий на уламок космічної ракети. ФОТО
Як користуватися водійським посвідченням за кордоном – пояснює омбудсмен
Суспільство

"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон

Анастасія Коропецька
Суспільство

"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Вцілілі після ракетного удару у Львові побачили, що безпечного місця немає

Світлана Ославська