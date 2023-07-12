Хмельницька поліція передумала закривати кримінальну справу щодо зґвалтування корови

На Хмельниччині чоловік катував і зґвалтував корову, і правоохоронці зловили кривдника. Але 11 липня стало відомо, що поліція закрила кримінальне провадження у цій справі, бо тварина одужала.

Організація UAnimals та інші зоозахисники висловили обурення, і 12 липня справу поновили.

Після суспільного резонансу поліціянти заявили, що кримінальне провадження знову відкрили, а справу відправили на дорозслідування.

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"Уже скасовано закриття кримінального провадження. Справу відправили на дорозслідування", – повідомили "УП. Життя" у пресслужбі.

Фото: Нацполіція

Розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України поновили. Поліціянти кажуть, що будуть проводити додаткові слідчі дії та експертизи.

"Після отримання результатів досліджень буде вирішуватися питання про оголошення підозри 22-річному чоловікові", – наголошують у поліції.

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Нагадаємо, у травні зоозахисники били на сполох після трагічного випадку в селищі Антоніни на Хмельниччині.

22-річний зловмисник привʼязав вагітну корову до трактора, протягнув по землі та зґвалтував.

Власниця корови Людмила розповіла УП. Життя, що корова сильно постраждала від знущань і втратила молоко.

Жінка вимагала справедливого суду над тим, хто скривдив тварину.