"Тисячі наших страждають від болю": відомі українці закликали Раду легалізувати медичний канабіс

Напередодні голосування за легалізацію медичного канабісу відомі українці закликали Верховну Раду підтримати відповідний законопроєкт.

У соцмережах розпочався флешмоб на підтримку законопроєкту № 7457, який може полегшити життя тисячам важкохворих пацієнтів, поранених військових та людей з ПТСР.

До флешмобу долучилися військові, громадські активісти, журналісти, народні депутати та знаменитості, повідомляє благодійний фонд "Пацієнти України".

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"У найближчі дні Верховна Рада України матиме можливість ухвалити історичне рішення і полегшити життя десяткам тисяч військових.

Втім мої співрозмовники стверджують, що голосів для голосування все ще не вистачає: проти частина СН, Батьківщина, частина ЄС.

Прізвища не публікуватиму, бо вірю в шанс для цих людей а) виправитися; б) зрозуміти, що вони були неправі; в) висловити свою вдячність військовим, натиснувши кнопку "за", – написала головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Фото: Пацієнти України

Журналістка Яніна Соколова розповіла про бійця 47 ОМБр "Маґура" Михайла Бакалюка, який отримав на фронті тяжкі поранення, зокрема ампутацію ноги. Ліки, які військовому колять для знеболення, негативно пливають на серце та інші органи.

Також журналістка поділилися своєю історією – коли вона боролася з онкологією, відчувала нестерпний біль.

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"Хотілося лізти на стіни. Викручувала тіло так ніби сотні бджіл жалять судини. Все це було до покупки моїм другом сигарети з олією канабісу всередині. Це був просто подих спокою. Без побічної дії. Хіба що їсти хотілося.

Я можу назвати вам десятки груп пацієнтів з різними боленосними симптомами. І всім їм необхідний закон про медичний канабіс. Просто зараз! Війна. Тисячі наших страждають від болю", – наголошує Яніна.

Інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова також висловилася за легалізацію медканабісу під суворим контролем.

Вона вважає, що хоч медичний канабіс ще досліджується, він зможе стати більш безпечною альтернативою морфіну.

"Люди, які лікують хронічний біль медичним канабісом, на 64% знижують залежність від опіоїдів. Від морфіну, який легально продається, лікує біль, але… призводить до залежності і жахливих побічних ефектів.

Морфін та інші опіоїди – одне з небагатьох, в чому медична наука впевнена на 100%. Вони знеболюють і вони викликають залежність. Тому легальний продаж, але суворий контроль. Жах хронічного болю в тому, що в один момент морфін перестає працювати. А інших варіантів в Україні нема", – написала Назарова.

Народна депутатка Соломія Бобровська додала, що легалайз може стати "одним з найкращих рішень", яке ухвалить це скликання Верховної Ради.

"На кону – понад 4 мільйони доль людей, хто страждає від посттравматичного стресового розладу, симптоми якого медичний канабіс може зменшити на 50%. Він також ефективний у лікуванні понад 50 різних патологій і полегшенні їх симптомів. Найбільш очевидні з яких – онкологічні захворювання.

Наш народ і так переживає надто багато болю – душевного і фізичного. Маємо дати змогу зменшити його там, де це можливо. Звертаюсь до всіх релігійних конфесій також підтримати законопроєкт!" – каже Соломія.

Фото ілюстативне: forkjemper

Зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко зауважив, що медичний канабіс – це не про "кайф".

"Законопроєкт про медичний канабіс повторює багато європейських норм щодо використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Медичний канабіс – це не про "ги-ги, оце торкнуло"

Препарати на основі медичного канабісу мають допомогти багатьом українцям з онко, епілепсією, розсіяним склерозом та іншими захворювання які в побочці дають перманентний біль та судоми м’язів", – вважає кухар.

Гендиректорка Музею Києва Діана Попова, яка бореться з раком, звернулась до Дмитра Разумкова (колишній голова ВР висловився проти законопроєкту № 7457).

"Я б хотіла, щоб Дмитро Разумков подивився зараз мені в очі і розповів про "якось раніше жили". Та не жили, в тому-то й справа, а вмирали в страшенних муках!

Не знав як "якось" виживати при болях? Так я готова прибути і допомогти зрозуміти, допомогти навчитися гуманізму, якщо раніше ці м’язи не вправлялися. Готова продемонструвати частини свого тіла.

Всіх депутатів з усіх фракцій закликаю відкинути свої політичні, бізнесові, популістичні амбіції хоч зараз і здійснити справді важливий поступ", – написала онкопацієнтка.

А ще законопроєкт № 7457 підтримали лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, лідер рок-гурту "O.Torvald" Євген Галіч, режисерка Ірина Цілик, письменниця Оксана Мороз, поетеса Тетяна Власова, нардеп Ольга Стефанішина, нардеп Дмитро Гурін, журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач та інші.

Нагадаємо, раніше законопроєкт про медичний канабіс підтримав президент Володимир Зеленський.

Також його закликала ухвалити РНБО.