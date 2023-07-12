РНБО закликала ухвалити закон про медичний канабіс

Рада національної безпеки і оборони закликала Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.

На найближчому пленарному засіданні депутати будуть розглядати законопроєкт № 7457, на важливості якого наголошували Володимир Зеленський, Міністерство у справах ветеранів, лікарі, громадські організації.

РНБО також підтримала ініціативу та наголосила, що "право на життя є невід’ємним правом кожної людини", а держава зобов’язана дбати про створення умов для ефективного і доступного медичного обслуговування для всіх.

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"Законне використання медичного канабісу в лікувальних цілях – питання, яке обговорюються не вперше. Водночас доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами.

Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу", – кажуть у відомстві.

За даними МОЗ, таких препаратів зараз потребують понад 2 мільйони українців, і війна призводитиме до зростання кількості людей з психічними проблемами.

Фото ілюстративне: NewAfrica

Законопроєкт № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає розширення доступу пацієнтів до ліків на основі медичного канабісу та полегшення терапії для певних хвороб і станів.

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У РНБО наголошують, що законопроєкт розроблено на основі сучасних міжнародних досліджень та рекомендацій, що підтверджують можливість медичного застосування медичного канабісу у лікуванні.

"Сьогодні є велика кількість наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, що підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях.

Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей", – наголошують в РНБО.

Також РНБО зауважує, що контрольований обіг медичного канабісу вже є у понад 56 країнах світу, серед яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.

Нагадаємо, раніше лікарі-онкологи звернулися до депутатів ВР із закликом легалізувати медичний канабіс.