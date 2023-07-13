Росіяни вбили сестру та друга: історія 22-річного командира танкового екіпажа. ВІДЕО

22-річний боєць із позивним "Девід" три роки воює на фронті та командує танковим екіпажем. Він не боїться смерті та хоче помсти.

За відчайдушною сміливістю стоїть особиста трагедія військового, адже росіяни вбили його сестру та друга, повідомляє Український свідок.

Девід очолює танковий екіпаж 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Під його командуванням знищено близько 30 бойових одиниць ворога.

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Позивний йому "присвоїли" бойові побратими на честь відомого футболіста Дейвіда Бекхема, оскільки хлопець довго займався футболом до військової служби і продовжує це робити в армії.

22-річний командир танкового екіпажу. Фото: Український свідок

"Мій ангел-охоронець якийсь контужений. Я завжди хотів бути снайпером…", – жартує хлопець.

На його руках – тату з зображеннями гральних карт. Це, за його словами, свідчення того, що він любить ризик і не боїться жодних бойових завдань. У нього є велика мотивація, оскільки окупанти завдали болю військовослужбовцю та його сім’ї.

"У Харкові росіяни під час евакуації розстріляли мою сестру разом з родиною. Також на цій війні у мене загинуло багато близьких друзів. І я собі дав слово: поки війна не закінчиться, я від поставлених задач не відмовлятимусь. Навіть якщо це буде смерть", – розповів боєць.

Він каже, що на смерть близького друга із позивним "Чай" відреагував агресивно. Хотів їхати на танку прямо в окопи росіян.

Танк, який військові назвали "Туман". Фото: Український свідок

Хлопець пригадав випадок, коли під його керівництвом "танкісти перетворились на піхоту". Така ситуація зазвичай трапляється при втраті танка.

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Це відбулося у серпні 2022 році на Херсонському напрямку. Тоді російський артснаряд зніс значну частину їхнього танка. Машина їхала, та стріляти вже не могла.

Танкіст розповів, що кілька разів мало не загинув тоді. Потрапив під завали місцевого будинку. Врятували його піхотинці, які були неподалік.

"Поставлену задачу хлопці виконали: провели у село нашу піхоту", – додав військовослужбовець.

На фронті "Девід" випадково зустрів свого родича, з яким не був знайомий раніше, та знайшов багато друзів.

Девід на відпочинку. Фото: Український свідок

Хлопець каже, що не боїться смерті. Вважає, що чим більший страх, тим це гірше для людини.

Девід поділився власним досвідом участі у бойових діях.

"На Донеччині воювати легше, аніж на Херсонщині, через особливості ландшафту. Можлива причина – це наявність специфічної техніки у росіян на півдні, яка зчитує вібрації землі. Завдяки цій техніці противник знав, де та в якому напрямку рушить наша техніка", – зазначив танкіст.

Він додає, що на Донбасі українським танкам "завдають мороки" "Ланцети" (БПЛА російського виробництва).

За словами танкіста, серйозної небезпеки вони не несуть, все ж можуть тимчасово вивести машину з ладу.

Нагадаємо, офіцер Нацгвардії Бур розповів, як виживають піхотинці у надскладних умовах війни під Кремінною.