Що робити, якщо побачили на дорозі черепаху – пояснюють природозахисники. ФОТО

Влітку на дорогах України можна зустріти болотяних черепах. Хоч живуть вони на водоймах, та у цей період мігрують у пошуках місця для відкладання яєць.

Природозахисники Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника закликають водіїв авто бути уважними, оскільки багато тварин гине під колесами машин.

Тварини водяться практично по всій території України. Вони проживають на водоймах, що належать до басейну Чорного моря.

Реклама:

Болотяна черепаха – це єдиний вид цих тварин в Україні, зазначили у природоохоронці біосферного заповідника. Вони прісноводні та живуть в неглибоких водоймах. Їх можна побачити у лісових, лісостепових та степових районах у болотах, озерах, ставках та річкових затоках.

Мігруюча черепаха. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На початку літа черепахи стають дуже вразливими:

часто гинуть під колесами машин;

потрапляють до рук некомпетентних людей, які намагаються їх врятувати;

їх виловлюють браконьєри.

"Кількість болотяних черепах і так скорочується через забудову місць існування, забруднення водойм, спалювання сухої трави та очерету, під час якого гинуть кладки (відкладені твариною яйця)", – зазначають природоохоронці.

Болотяна черепаха. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Тому вони закликають водіїв бути уважними на дорогах.

"Якщо ви побачили черепаху на дорозі – зупиніться й перенесіть її подалі, у напрямку в якому вона рухалася", – наголошують у біосферному заповіднику.

Довжина карапакса (панцира) черепахи сягає 23 см (зазвичай 16 — 18 см), ширина становить до 17 см, висота до 8 см. Він овальної форми, гладенький та без виступів.

Реклама:

Карапакс зазвичай темно-оливкового, темно-сірого кольорів з жовтими рисками та плямами, іноді він чорний.

Вага сягає до 1,5 кг. Тварини не мають зубів. За допомогою довгого хвоста можуть маневрувати у воді. Переважно повзають на дні або дуже вправно плавають.

Черепаха, яка прямує відкладати яйця. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У воді їдять молюски, личинки комах, дрібних ракоподібних. Іноді полюють на рибу та земноводних. На суші їдять комах та багатоніжок, а також залишки мертвих тварин чи птахів.

Нагадаємо, двох шпороносних черепах, що мешкають у зоопарку Києва, перевели до літнього вольєра.