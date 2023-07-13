Залужний, Гіга, Бандера: штучний інтелект створив портрети відомих українців. ФОТО

За допомогою штучного інтелекту користувач соцмережі Instagram під ніком ukr.ai.nians створив портрети відомих українців сучасності та минулих років.

Опубліковані знімки виконані в мультиплікаційному стилі, що до вже відомих та знайомих облич додає трохи втішності.

Штучний інтелект зобразив політиків, військових, письменників, спортсменів та артистів.

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На світлинах – президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, заступниця міністра оборони Ганна Маляр, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Володимир Зеленський. Усі фото згенеровані штучним інтелектом. Автор: ukr.ai.nians/Instagram

Валерій Залужний

Олексій Резніков

Кирило Буданов

Ганна Маляр

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До колекції політиків увійшов мер Києва Віталій Кличко.

Віталій Кличко

У мультиплікаційному стилі нейромережа згенерувала також світлину командира загону спецпризначення "Азов" Дениса Прокопенка.

Денис Прокопенко

Чимало штучний інтелект зробив фото артистів. Серед них: соліст гурту Kalush Олег Псюк, співачка Alyona Alyona, Степан Гіга, учасники гурту "Курган і Agregat" та актори фільму "Люксембург, Люксембург" – Аміл та Раміл Насірови.

Олег Псюк

Alyona Alyona

Степан Гіга

Аміл та Раміл Насірови

Серед представлених спортсменів — Еліна Світоліна та Сергій Ребров.

Еліна Світоліна

Штучний інтелект згенерував портрети українських письменників: Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки.

Тарас Шевченко

Григорій Сковорода

Леся Українка

Також у колекції є кілька портретів політичних діячів минулого, як-от Ярослава Мудрого, Михайла Грушевського та Степана Бандери.

Степан Бандера

Ярослав Мудрий

Раніше ми повідомляли, що художниця Марія Шарлай з Києва створює незвичні ілюстрації про війну за допомогою штучного інтелекту.