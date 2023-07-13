Залужний, Гіга, Бандера: штучний інтелект створив портрети відомих українців. ФОТО

За допомогою штучного інтелекту користувач соцмережі Instagram під ніком ukr.ai.nians створив портрети відомих українців сучасності та минулих років.
Опубліковані знімки виконані в мультиплікаційному стилі, що до вже відомих та знайомих облич додає трохи втішності.
Штучний інтелект зобразив політиків, військових, письменників, спортсменів та артистів.
На світлинах – президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, заступниця міністра оборони Ганна Маляр, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
|Володимир Зеленський. Усі фото згенеровані штучним інтелектом. Автор: ukr.ai.nians/Instagram
|Валерій Залужний
|Олексій Резніков
|Кирило Буданов
|Ганна Маляр
До колекції політиків увійшов мер Києва Віталій Кличко.
|Віталій Кличко
У мультиплікаційному стилі нейромережа згенерувала також світлину командира загону спецпризначення "Азов" Дениса Прокопенка.
|Денис Прокопенко
Чимало штучний інтелект зробив фото артистів. Серед них: соліст гурту Kalush Олег Псюк, співачка Alyona Alyona, Степан Гіга, учасники гурту "Курган і Agregat" та актори фільму "Люксембург, Люксембург" – Аміл та Раміл Насірови.
|Олег Псюк
|Alyona Alyona
|Степан Гіга
|Аміл та Раміл Насірови
Серед представлених спортсменів — Еліна Світоліна та Сергій Ребров.
|Еліна Світоліна
Штучний інтелект згенерував портрети українських письменників: Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки.
|Тарас Шевченко
|Григорій Сковорода
|Леся Українка
Також у колекції є кілька портретів політичних діячів минулого, як-от Ярослава Мудрого, Михайла Грушевського та Степана Бандери.
|Степан Бандера
|Ярослав Мудрий
Раніше ми повідомляли, що художниця Марія Шарлай з Києва створює незвичні ілюстрації про війну за допомогою штучного інтелекту.
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