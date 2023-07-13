Телескоп Вебба сфотографував рідкісний момент народження зірок. ФОТО

Космічний телескоп Джеймса Вебба прислав унікальні знімки, де на тлі червоного газу та хмар зоряного пилу народжуються зірки.

На світлині можна побачити хмарний комплекс Ро Змієносця. Він знаходиться на відстані 390 світлових років від планети Земля, розповідають у NASA.

Цей знімок надає можливість детально вивчити та роздивитися цю область космосу.

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Вона містить близько 50 молодих зірок. Усі вони мають подібну масу до Сонця, деякі – трішки меншу. Найбільше помітні біполярні струмені молекулярного водню червоного кольору. Таке явище зазвичай спостерігають, коли зірки вперше прориваються крізь свою оболонку космічного пилу.

Народженя зірки. Фото: NASA

"Зображення Ро Змієносця, зроблене "Веббом", дозволяє нам побачити дуже короткий період зіркового життєвого циклу з новою ясністю", – сказав Клаус Понтоппідан, один із учасників команди, що працює з телескопом.

Вчений додав, що наше Сонце вже пережило таку фазу давно, а нова технологія дозволяє нам побачити початок історії іншої зірки.

Водночас деякі зірки мають тіні. Вони відображають протопланетні диски – потенційні планетні системи майбутнього.

Рік нових відкриттів

Світлину приурочили успішній річниці наукової роботи телескопа Джеймса Вебба.

"Всього за один рік космічний телескоп Джеймса Вебба змінив уявлення людства про космос, вдивляючись у хмари пилу та вперше побачивши світло з далеких куточків Всесвіту", – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

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Хмарний комплекс Ро Змієносця. Фото: NASA

У той же час Ерік Сміт, Ерік Сміт, заступник директора з досліджень відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA та науковий співробітник програми Вебба, зазначив, що телескоп не тільки навчив нас нового про наш Всесвіт, але й показав, що можливості телескопа перевищують очікування.

Саме тому вчені очікують дедалі більше нових відкриттів.

За рік своєї місії телескоп допоміг вперше в історії зафіксувати вуглекислий газ на екзопланеті, виявити понад 700 галактик та зробити перші зображення Сатурна.