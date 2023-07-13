Америку могли заселити набагато раніше, ніж вважали дотепер: нове відкриття вчених

Люди могли заселити Південну Америку близько 27 тисяч років тому. А це на 12 тисяч років раніше, ніж вважали дотепер.

Таке припущення зробила команда вчених з Бразилії, Франції та США після дослідження ювелірних виробів, зроблених з кісток вимерлих лінивців, повідомляє The Guardian.

Науковці припускають, що Америку могли заселити приблизно 27 тисяч років тому. Хоч ще дотепер вважали, що це сталося приблизно 15 тисяч років тому.

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Вчені проаналізували трикутні та краплеподібні підвіски з кісток лінивців. На основі цього дійшли висновку, що різьблені та відполіровані форми і просвердлені отвори зробили навмисно.

Ілюстрація: Джулія Олів'єра/АР

Прикраси знайшли в печері Санта-Еліна в центральній Бразилії. Вчені припускають, що їм 25-27 тисяч років.

"Тепер у нас є вагомі докази того, що ми повинні переглянути наші уявлення про міграцію людей до Америки", – сказала співавторка дослідження та археологиня університету Сан-Карлос Міріан Ліза Алвес Форанчеллі Пачеко.

Прикраси знайшли приблизно 30 років тому в центральній Бразилії, але одібне дослідження провели вперше.

Ймовірність того, що люди знайшли та вирізали прикраси через тисячі років після загибелі лінивців, науковці виключили.

Вчені припускають, що прикраси могли виготовити в інтервалі від кількох днів до декількох років після смерті тварин,ще до того, як кістки скам’яніли.

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"Ми вважаємо, що це були особисті предмети, можливо, прикраси для власного вжитку", – ще один сказав співавтор дослідження та палеонтолог університету Сан-Карлос Таїс Рабіто Пансані.

Гігантські наземні лінивці, з кісток яких виготовлені прикраси, були одними з найбільших істот Південної Америки. Їхня довжина сягала до 3-4 м. Вони важили понад 450 кг.

Нагадаємо, вчені нещодавно зробили нове відкриття яке вказує на те, що люди в Європі готували їжу на вогні набагато раніше, ніж вважали до того.