Не діє: 45-річний американець, який переливав собі кров сина для омолодження, зупинив експеримент

45-річний американський мільярдер Браян Джонсон, який протягом 6 місяців переливав собі та своєму 70-річному батькові кров сина-підлітка, щоб таким чином омолодитися, вирішив відмовитися від цього.
Метод не виправдав очікувань, повідомив чоловік у себе в Twitter.
За його словами, кожного місяця потягом пів року він проводив обмін своєї плазми на плазму молодих пацієнтів, зокрема власного сина.
Отримавши черговий літр крові сина Джонсон констатував неефективність методу. Це також підтвердило обстеження організму.
|Браян та його син Талмадж. Фото з instagram-сторінки Браяна Джонсона
"У моєму випадку особливих переваг, порівняно з рештою вжитих заходів, не спостерігається", – написав Браян Джонсон.
Він додав, що нині очікуються результати від переливання крові його 70-річному батьку Річарду, якого він доєднав до експерименту.
|Джонсон дотримується жорсткої веганської дієти. Фото з instagram-сторінки Браяна Джонсона
Браян Джонсон зробив собі ім’я в галузі технологій як колишній керівник компанії з цифрових платежів.
З 35 років чоловік почав витрачати мільйони доларів на рік на свою мрію – мати мозок, серце, легені, печінку, нирки, сухожилля, зуби, шкіру, волосся, сечовий міхур, пеніс і пряму кишку такі, як у 18-річного юнака.
На це він щорічно витрачає до 1,5 млн доларів.
|Браян з батьком та сином. Фото: Magdalena Wosinska
У квітні цього року Браян Джонсон привів у клініку свого 17-річного сина Талмаджа та 70-річного батька Річарда, щоб обмінятися плазмою крові трьох поколінь.
Спершу у Талмаджа забрали літр крові й розділили його на рідку плазму, еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Далі таку ж саму процедуру проходив Браян. Потім у його вени ввели плазму сина. У Річарда також взяли кров і влили йому плазму Браяна.
Чоловік вірив у те, що кров молодих людей допоможе йому омолодитися.
Читайте також: У Південній Кореї змінили систему підрахунку віку: населення "помолодшало"