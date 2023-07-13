Не діє: 45-річний американець, який переливав собі кров сина для омолодження, зупинив експеримент

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 липня 2023

45-річний американський мільярдер Браян Джонсон, який протягом 6 місяців переливав собі та своєму 70-річному батькові кров сина-підлітка, щоб таким чином омолодитися, вирішив відмовитися від цього. 

Метод не виправдав очікувань, повідомив чоловік у себе в Twitter. 

За його словами, кожного місяця потягом пів року він проводив обмін своєї плазми на плазму молодих пацієнтів, зокрема власного сина. 

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Отримавши черговий літр крові сина Джонсон констатував неефективність методу. Це також підтвердило обстеження організму.

Браян та його син Талмадж. Фото з instagram-сторінки Браяна Джонсона

"У моєму випадку особливих переваг, порівняно з рештою вжитих заходів, не спостерігається", – написав Браян Джонсон. 

Він додав, що нині очікуються результати від переливання крові його 70-річному батьку Річарду, якого він доєднав до експерименту. 

Джонсон дотримується жорсткої веганської дієти. Фото з instagram-сторінки Браяна Джонсона 

Браян Джонсон зробив собі ім’я в галузі технологій як колишній керівник компанії з цифрових платежів.

З 35 років чоловік почав витрачати мільйони доларів на рік на свою мрію – мати мозок, серце, легені, печінку, нирки, сухожилля, зуби, шкіру, волосся, сечовий міхур, пеніс і пряму кишку такі, як у 18-річного юнака.

На це він щорічно витрачає до 1,5 млн доларів. 

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Браян з батьком та сином. Фото: Magdalena Wosinska

У квітні цього року Браян Джонсон привів у клініку свого 17-річного сина Талмаджа та 70-річного батька Річарда, щоб обмінятися плазмою крові трьох поколінь. 

Спершу у Талмаджа забрали літр крові й розділили його на рідку плазму, еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Далі таку ж саму процедуру проходив Браян. Потім у його вени ввели плазму сина. У Річарда також взяли кров і влили йому плазму Браяна.

Чоловік вірив у те, що кров молодих людей допоможе йому омолодитися.

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