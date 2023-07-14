"Пішов на війну заради майбутнього дітей": історія бійця з Гостомеля, який втратив ногу на фронті

28-річний Максим Марченко до повномасштабного вторгнення жив у Гостомелі на Київщині.

Він пішов на фронт добровольцем. Поранення отримав під Соледаром 23 серпня 2022 року, повідомляють у центрі реабілітації "Незламні".

Максим працював слюсарем на авіабудівному заводі "Антонов". Коли росіяни вдерлися в його рідне селище міського типу на Київщині, він встиг вивести доньку та маму.

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Чоловік бачив, як окупанти розстрілювали мирних мешканців, кілька тижнів переховувався у підвалі.

Фото: "Незламні"

Після деокупації Київщини пішов добровольцем у 93-ої механізовану бригаду. Служив на Донеччині.

Він розповів, що поранення отримав під час виконання бойового завдання.

"Піхота працювала, а ми були вогневою підтримкою. Все було засипано мінами, я уважно контролював кожен свій крок. Ступаю на "чисту" землю та в момент підриваюсь. Міна була засипана землею", – згадує Максим трагічні події 23 серпня.

Побратими надали йому першу допомогу, потім бойові медики евакуювали Максима його до стабпункту. Коли стан пораненого був стабільним, його перевезли у Дніпро, а згодом у Київ та Львів.

Реабілітація Максима

"Я настільки сильного духом, мотивованого та активного чоловіка ще не зустрічав. Його показники за вісім тижнів чудові. Він швидко опановує нові вправи. Переважно ми працюємо над його координацією. В травні Максим утримував рівновагу на одній нозі з закритими очима 6 секунд, станом на зараз це цілих 60 секунд!" – каже керівник Центру Олег Білянський.

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Невдовзі Максим отримає свій перший навчальний протез – майже через рік після поранення. Він мріє після завершення реабілітації повернутися до 7-річної донечки.

"Я йшов на війну заради світлого майбутнього наших дітей, аби вони не бачили те, що бачив я", – додає боєць.

Нагадаємо, шахтар Сергій пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Під час важкого бою він на Донеччині втратив кінцівку. Він казав, що ніби вибрався із пекла.