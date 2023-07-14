"Пішов на війну заради майбутнього дітей": історія бійця з Гостомеля, який втратив ногу на фронті

28-річний Максим Марченко до повномасштабного вторгнення жив у Гостомелі на Київщині.
Він пішов на фронт добровольцем. Поранення отримав під Соледаром 23 серпня 2022 року, повідомляють у центрі реабілітації "Незламні".
Максим працював слюсарем на авіабудівному заводі "Антонов". Коли росіяни вдерлися в його рідне селище міського типу на Київщині, він встиг вивести доньку та маму.
Чоловік бачив, як окупанти розстрілювали мирних мешканців, кілька тижнів переховувався у підвалі.
|Фото: "Незламні"
Після деокупації Київщини пішов добровольцем у 93-ої механізовану бригаду. Служив на Донеччині.
Він розповів, що поранення отримав під час виконання бойового завдання.
"Піхота працювала, а ми були вогневою підтримкою. Все було засипано мінами, я уважно контролював кожен свій крок. Ступаю на "чисту" землю та в момент підриваюсь. Міна була засипана землею", – згадує Максим трагічні події 23 серпня.
Побратими надали йому першу допомогу, потім бойові медики евакуювали Максима його до стабпункту. Коли стан пораненого був стабільним, його перевезли у Дніпро, а згодом у Київ та Львів.
|Реабілітація Максима
"Я настільки сильного духом, мотивованого та активного чоловіка ще не зустрічав. Його показники за вісім тижнів чудові. Він швидко опановує нові вправи. Переважно ми працюємо над його координацією. В травні Максим утримував рівновагу на одній нозі з закритими очима 6 секунд, станом на зараз це цілих 60 секунд!" – каже керівник Центру Олег Білянський.
Невдовзі Максим отримає свій перший навчальний протез – майже через рік після поранення. Він мріє після завершення реабілітації повернутися до 7-річної донечки.
"Я йшов на війну заради світлого майбутнього наших дітей, аби вони не бачили те, що бачив я", – додає боєць.
Нагадаємо, шахтар Сергій пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Під час важкого бою він на Донеччині втратив кінцівку. Він казав, що ніби вибрався із пекла.
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