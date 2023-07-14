"Пішов на війну заради майбутнього дітей": історія бійця з Гостомеля, який втратив ногу на фронті

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3612
14 липня 2023

28-річний Максим Марченко до повномасштабного вторгнення жив у Гостомелі на Київщині. 

Він пішов на фронт добровольцем. Поранення отримав під Соледаром 23 серпня 2022 року, повідомляють у центрі реабілітації "Незламні".

Максим працював слюсарем на авіабудівному заводі "Антонов". Коли росіяни вдерлися в його рідне селище міського типу на Київщині, він встиг вивести доньку та маму. 

Реклама:

Чоловік бачив, як окупанти розстрілювали мирних мешканців, кілька тижнів переховувався у підвалі.

 Фото: "Незламні"

Після деокупації Київщини пішов добровольцем у 93-ої механізовану бригаду. Служив на Донеччині. 

Він розповів, що поранення отримав під час виконання бойового завдання. 

"Піхота працювала, а ми були вогневою підтримкою. Все було засипано мінами, я уважно контролював кожен свій крок. Ступаю на "чисту" землю та в момент підриваюсь. Міна була засипана землею", – згадує Максим трагічні події 23 серпня.

Побратими надали йому першу допомогу, потім бойові медики евакуювали Максима його до стабпункту. Коли стан пораненого був стабільним, його перевезли у Дніпро, а згодом у Київ та Львів.

 Реабілітація Максима

"Я настільки сильного духом, мотивованого та активного чоловіка ще не зустрічав. Його показники за вісім тижнів чудові. Він швидко опановує нові вправи. Переважно ми працюємо над його координацією. В травні Максим утримував рівновагу на одній нозі з закритими очима 6 секунд, станом на зараз це цілих 60 секунд!" – каже керівник Центру Олег Білянський. 

Реклама:

Невдовзі Максим отримає свій перший навчальний протез – майже через рік після поранення. Він мріє після завершення реабілітації повернутися до 7-річної донечки. 

"Я йшов на війну заради світлого майбутнього наших дітей, аби вони не бачили те, що бачив я", – додає боєць.

Нагадаємо, шахтар Сергій пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Під час важкого бою він на Донеччині втратив  кінцівку. Він казав, що ніби вибрався із пекла.

Читайте також: "Нога була вже синя і холодна": лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона


Реклама:


Реклама:
 229
Суспільство

Невидимі для Женевських конвенцій. Чому Україні так важко повертати додому цивільних полонених

Діана Кречетова
 3218
Здоров'я

Стрибок від радянщини: як в Україні розвивається тактична медицина

Вікторія Андрєєва
 7729
КУЛЬТУРА

Деколонізації не уникнути: Інститут книги ініціює бібліотечну "мовчанку" заради заміни радянських книжок

Тетяна Пушнова

Головне на сайті


Суспільство

Невидимі для Женевських конвенцій. Чому Україні так важко повертати додому цивільних полонених

Діана Кречетова
Вчені отримали перші докази існування двох "троянських планет" на одній орбіті
Еспресо може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера – вчені
Вчені хочуть "оживити" вимерлого косматого мамонта. І слони можуть допомогти
Знищив 10 ворогів і став офіцером: історія нацгвардійця, який пережив пекло під Кремінною
У прокаті з 24 серпня. Вийшов трейлер стрічки "День Незалежності" Володимира Тихого
Здоров'я

Стрибок від радянщини: як в Україні розвивається тактична медицина

Вікторія Андрєєва
КУЛЬТУРА

Деколонізації не уникнути: Інститут книги ініціює бібліотечну "мовчанку" заради заміни радянських книжок

Тетяна Пушнова