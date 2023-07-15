У бомбосховищі й під звуки сирен: як українська збірна готувалася до танцювального конкурсу у Португалії

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 липня 2023

Українська збірна посіла 14 місце на міжнародному танцювальному конкурсі "Dance World Cup 2023", який цьогоріч відбувся в місті Брага у Португалії. 

Змагання тривали з 30 червня до 8 липня, розповіла режисерка-постановниця Юлія Денисова у коментарі "УП. Життя".

У конкурсі взяли участь збірні з 57 країн світу. До складу української команди увійшла 51-а дитина віком від 10 років. 

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Усього під час змагань українці представили 72 виступи й у командному заліку посіли 14 місце.  

"Одна дівчинка отримала спеціальний приз – безоплатне навчання в академії в Англії. У окремих номінаціях ми маємо і золото, і срібло, і бронзу. Поступилися дуже потужним збірним Англії, Німеччини та Ізраїля. Нам сказали, що для дебютантів конкурсу, адже для мене це перша робота, це дуже непоганий результат", – розповіла Юлія Денисова. 

Підготовка до конкурсу тривала з жовтня минулого року. 

Cестри Марія та Софія посіли 1 місце в категорії Children Duet/Trio Ballet – any style. Фото: Юлія Денисова

"Тренувалися під час тривог у бомбосховищах, без світла й під ліхтарик", – згадує Юлія.

Вона додала, що щороку конкурс змінює місце проведення й у 2024-му році, згідно з графіком, мав би відбутися у Києві, утім з міркувань безпеки пройде у Празі. 

Іван Заєць посів 6 місце в категорії Senior Solo Ballet – any style (not repertoire). Фото: Юлія Денисова 

За словами Юлії, в плані на наступний рік – залучити до номерів українських композиторів, аби виступи проходили під українську музику.  

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Нагадаємо, українська ілюстраторка виграла золоту медаль Міжнародної Бієнале плаката.

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