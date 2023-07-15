У зоопарку Києва оновили літній вольєр для пари ведмедів. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 липня 2023

У Київському зоопарку оновили літній вольєр для пари ведмедів – Боба та Чуди.  

Нове житло має площу близько 1200 квадратних метрів, повідомляють у Facebook звіринця.  

На території літнього вольєра є іграшки, гамаки, спеціальні годівниці, так звані "кігтеточки" та великий басейн з водограєм.

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"Унікальність вольєра полягає в змішаному експонуванні двох видів ведмедів – тянь-шанського та уссурійського білогрудого. За стіною вольєра знаходяться ведмежі барлоги, а порядок експонування залежить від настрою тварин", – кажуть в зоопарку. 

Цьогоріч тянь-шанській ведмедиці Чудо виповнилось 25 років. ЇЇ поважний вік потребує особливого догляду та умов утримання, додають в зоопарку. 

Ведмедиця Чудо. Всі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь Боб учасник міжнародної програми з розмноження та збереженню видів.

Ведмедик Боб

"Це всеїдні тварини. Їхній раціон складається з овочів, фруктів, ягід, м’яса, риби, горіхів, насіння, меду, личинок комах, свіжої зелені тощо. Один ведмідь з’їдає близько 30 кг таких кормів за день", – розповідають про ведмедів у зоо. 

На новій локації чимало іграшок для тварин 

Одну з іграшок вже випробувала Чуда

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Після купання в басейні Боб любить лежати й спостерігати 

Один з методів сховатися від спеки в Києві – це басейн з водограєм

Ведмедям встановили "парасольки", під якими можна сховатися від спеки

На новій локації Чуда спершу все дослідила 

Боб – всеядний. Він з'їдає близько 30 кг харчів за день

Такі вони, ці літні теплі будні

Раніше ми повідомляли, що в зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако.

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