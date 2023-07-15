У зоопарку Києва оновили літній вольєр для пари ведмедів. ФОТО

У Київському зоопарку оновили літній вольєр для пари ведмедів – Боба та Чуди.
Нове житло має площу близько 1200 квадратних метрів, повідомляють у Facebook звіринця.
На території літнього вольєра є іграшки, гамаки, спеціальні годівниці, так звані "кігтеточки" та великий басейн з водограєм.
"Унікальність вольєра полягає в змішаному експонуванні двох видів ведмедів – тянь-шанського та уссурійського білогрудого. За стіною вольєра знаходяться ведмежі барлоги, а порядок експонування залежить від настрою тварин", – кажуть в зоопарку.
Цьогоріч тянь-шанській ведмедиці Чудо виповнилось 25 років. ЇЇ поважний вік потребує особливого догляду та умов утримання, додають в зоопарку.
|Ведмедиця Чудо. Всі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Уссурійський білогрудий ведмідь Боб – учасник міжнародної програми з розмноження та збереженню видів.
|Ведмедик Боб
"Це всеїдні тварини. Їхній раціон складається з овочів, фруктів, ягід, м’яса, риби, горіхів, насіння, меду, личинок комах, свіжої зелені тощо. Один ведмідь з’їдає близько 30 кг таких кормів за день", – розповідають про ведмедів у зоо.
|На новій локації чимало іграшок для тварин
|Одну з іграшок вже випробувала Чуда
|Після купання в басейні Боб любить лежати й спостерігати
|Один з методів сховатися від спеки в Києві – це басейн з водограєм
|Ведмедям встановили "парасольки", під якими можна сховатися від спеки
|На новій локації Чуда спершу все дослідила
|Боб – всеядний. Він з'їдає близько 30 кг харчів за день
|Такі вони, ці літні теплі будні
Раніше ми повідомляли, що в зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако.
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