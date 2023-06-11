"Росія нас потопила": у Німеччині зоозахисники провели акцію проти екоциду в Україні. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 червня 2023

У німецькому місті Аугсбург зоозахисники влаштували акцію "Росія нас потопила". 

Учасники таким чином хотіли показати, що внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції Росія вбиває людей, тварин і чинить екоцид, повідомляють в UAnimals. 

Акцію провели у фонтані, навколо якого розклали "мертвих" іграшкових й паперових тварин. 

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У рамках заходу учасники наголосили, що російська пропаганда поширює тези про те, що "Україна могла сама підірвати дамбу" і що нібито "дамба була старою і впала сама". 

Фото: UAnimals

Активісти впевнені, що головна мета країни-агресорки – посіяти думку про те, що "все не так однозначно" й "Заходу не треба в це лізти".

"Росія має бути покарана за кожен злочин і Україна має зробити для цього все можливе!" – наголошують в організації. 

Зазначається, що за сприяння українського МЗС подібні акції вже провели у низці міст, у рамках міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine.

Фото: UAnimals

Раніше ми повідомляли, що до Одеси на дошках приплив пес із затопленої Херсонщини. Також одна із зоозахисниць, яка брала участь в евакуації, розповідала нам про порятунок тварин у Херсоні.

Також ми повідомляли, що у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", втім деяких тварин вдалося врятувати.  

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