"Росія нас потопила": у Німеччині зоозахисники провели акцію проти екоциду в Україні. ФОТО

У німецькому місті Аугсбург зоозахисники влаштували акцію "Росія нас потопила".

Учасники таким чином хотіли показати, що внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції Росія вбиває людей, тварин і чинить екоцид, повідомляють в UAnimals.

Акцію провели у фонтані, навколо якого розклали "мертвих" іграшкових й паперових тварин.

У рамках заходу учасники наголосили, що російська пропаганда поширює тези про те, що "Україна могла сама підірвати дамбу" і що нібито "дамба була старою і впала сама".

Фото: UAnimals

Активісти впевнені, що головна мета країни-агресорки – посіяти думку про те, що "все не так однозначно" й "Заходу не треба в це лізти".

"Росія має бути покарана за кожен злочин і Україна має зробити для цього все можливе!" – наголошують в організації.

Зазначається, що за сприяння українського МЗС подібні акції вже провели у низці міст, у рамках міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine.

Фото: UAnimals

Раніше ми повідомляли, що до Одеси на дошках приплив пес із затопленої Херсонщини. Також одна із зоозахисниць, яка брала участь в евакуації, розповідала нам про порятунок тварин у Херсоні.

Також ми повідомляли, що у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", втім деяких тварин вдалося врятувати.