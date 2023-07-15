На один більше для ЗСУ: водолази-сапери витягнули російський танк з річки Десна. ФОТО

У українських військових стане на один російський танк більше. Його витягли з річки Десна, пише Державна спеціальна служба транспорту.

Техніку діставали водолази-сапери. Також долучилися фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту із військовими оперативного командування "Північ".

Фото: Державна спеціальна служба транспорту/Facebook

Танк був затоплений під час невдалої спроби росіян переправитися через річку Десна в районі селища Шестовиця Чернігівської області.

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За зовнішніми ознаками, трофей не має значних ушкоджень. Екземпляр доставлять для подальшого відновлення, після чого він увійде в стрій Збройних Сил України.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту/Facebook

У відомстві зазначають, що російські окупанти неодноразово хотіли перекинути свої війська через річку Десна у ході боїв під Черніговом.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту/Facebook

Проте вони постійно зазнавали поразки. Тож місцеві жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою".

Нагадуємо, раніше ми розповідали про військового, який зміг вибратися з палаючого танка.

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