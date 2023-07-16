Астрономи за допомогою радіохвиль виявили найхолоднішого коричневого карлика

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
4862
16 липня 2023

Астрономи виявили найхолоднішого коричневого карлика WISE J0623: замалого, щоб бути звичайною зіркою й завеликого, аби вважатися планетою. 

Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на статтю в Astrophysical Journal Letters. 

Коричневий карлик за розмірами нагадує Юпітер і має набагато потужніше магнітне поле, ніж у Сонця. Температура на ньому досягає позначки близько 420°C. 

Реклама:

За словами науковців, карлик WISE J0623 – один з небагатьох відомих ультрахолодних карликів, які генерують повторювані радіовипромінювання.

Фото Міжнародної обсерваторії Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

У галактиці Чумацький Шлях, де розташована Земля, існує понад 100 мільярдів зірок, однак астрономи змогли виявити надпотужні радіохвилі у менш ніж тисячі з них, кажуть астрономи.

Вчені додають, що це пов’язано з тим, що радіохвилі та оптичне світло генеруються різними фізичними процесами.

"На відміну від теплового випромінювання, що надходить від гарячого зовнішнього шару зірки, радіовипромінювання є результатом частинок, званих електронами, які прискорюються та взаємодіють із намагніченим газом навколо зірки", – пояснюють вчені. 

Вони додали, що завдяки радіовипромінюванню можна дізнатися про атмосферу та магнітні поля зірок, а також про потенціал виживання на будь-якій планеті, що обертається навколо них.

Коричний карлик – космічний об’єкт, який стає зіркою, якщо тиск у його ядрі стає достатньо високим, щоб розпочався ядерний синтез. 

Реклама:

Нагадаємо, у NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів.

Читайте також: Космічний телескоп Хаббл зазнімкував "галактичного монстра". ФОТО


Реклама:


Реклама:
 9239
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4576
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3494
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат