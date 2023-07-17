На станцію "Академік Вернадський" збирають нову команду

Оголосили конкурс учасників на 29 Українську антарктичну експедицію.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Експедиція триватиме рік з весни 2024-го року. У команду шукають:

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науковців за напрямками геологія та геофізика, фізичні науки, науки про життя ;

; лікаря;

кухаря;

сисадміна;

системного механіка;

дизеліста-електрика.

Біолог на станції "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками.

Головними критеріями є:

освіта;

фаховий рівень;

досвід кандидата чи кандидатки;

здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.

Є також особливі вимоги до кандидатів. Насамперед не має бути хронічних захворювань та протипоказань за станом здоров'я до роботи в умовах Антарктики.

У науковому центрі зазначають, що робота не є легкою, тож буде чіткий графік та велике навантаження. Учасники мають комунікабельними та неконфліктними, бажано зі знанням іноземної мови.

Заробітна плата становить 54 тисячі грн на місяць через особливі умови. Також забезпечують житлом, харчуванням, екіпіруванням, медикаментами та засобами гігієни.

Для участі у конкурсі необхідно до 15 серпня надіслати до НАНЦ:

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заяву (зразок є тут);

резюме;

мотиваційний лист;

копії документі, що підтверджують освіту та фаховий рівень.

На другому етапі треба буде подати весь пакет документів й пройти фахову співбесіду, а також тестування з психологом.

Організатори конкурсу зазначають, що через дію воєнного стану співбесіди з кандидатами можуть відбуватися онлайн.

Третій етап передбачає проходження медичної комісії та тренінгів.

Нагадаємо, в Антарктиді можна побачити низку унікальних явищ. Наприклад, перламутрові хмари та рожеве "НЛО". А в океані можуть утворитись крижини, що нагадують млинці.