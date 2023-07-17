Під час НМТ росіяни здійснювали хакерські атаки на систему – директорка УЦОЯО

Під час проведення НМТ-2023 на мережу та комп'ютери учасників росіяни здійснювали хакерські атаки.
Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Новій українській школі".
Вона зазначила, що зауваження учасників щодо технічних проблем під час тестування – справедливі.
"Ми зіштовхнулися з великою кількістю хакерських атак, більшість із яких була із території Росії. Зловмисники намагалися перевантажити нашу систему тестування, тому вона підвисала", – пояснила Вакуленко.
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За її словами, у системі передбачалось до 15 тисяч входів для абітурієнтів в межах однієї зміни.
Але у деякі дні на головну сторінку надходило понад 140 тисяч одночасних запитів.
"У такий спосіб хакери намагалися перенавантажити наш сервер численними запитами. Тому були учасники, які мали труднощі з входом до системи й збереженням результатів", – додає вона.
Директорка УЦОЯО зазначила, що у ситуаціях, коли комп'ютери зависали, учасникам додавали час для виконання завдань.
У критичних випадках дозволяли взяти участь у додатковій сесії НМТ.
Нагадаємо, раніше директорка УЦОЯО назвала НМТ-2023 "безпрецедентним щодо кількості виявів недоброчесності".
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