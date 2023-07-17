Під час НМТ росіяни здійснювали хакерські атаки на систему – директорка УЦОЯО

Під час проведення НМТ-2023 на мережу та комп'ютери учасників росіяни здійснювали хакерські атаки.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Новій українській школі".

Вона зазначила, що зауваження учасників щодо технічних проблем під час тестування – справедливі.

Реклама:

"Ми зіштовхнулися з великою кількістю хакерських атак, більшість із яких була із території Росії. Зловмисники намагалися перевантажити нашу систему тестування, тому вона підвисала", – пояснила Вакуленко.

За її словами, у системі передбачалось до 15 тисяч входів для абітурієнтів в межах однієї зміни.

Але у деякі дні на головну сторінку надходило понад 140 тисяч одночасних запитів.

"У такий спосіб хакери намагалися перенавантажити наш сервер численними запитами. Тому були учасники, які мали труднощі з входом до системи й збереженням результатів", – додає вона.

Директорка УЦОЯО зазначила, що у ситуаціях, коли комп'ютери зависали, учасникам додавали час для виконання завдань.

У критичних випадках дозволяли взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Реклама:

Нагадаємо, раніше директорка УЦОЯО назвала НМТ-2023 "безпрецедентним щодо кількості виявів недоброчесності".