Дзвонили вчителям та писали нотатки на ногах: в УЦОЯО розповіли про основні порушення під час НМТ

Під час основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 90 учасників виключили з тимчасових екзаменаційних центрів за порушення.

Основним видом порушень було списування, про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Новій українській школі".

Вступники, яких виключили, не зможуть узяти участь у додатковій сесії та вступити цього року до вишу.

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Під час проведення тесту зафіксували наступні спроби учасників списати чи отримати підказки:

користування телефонами з інтернетом;

дзвінки до вчителів;

нотатки на ногах, руках та одязі;

виконання тесту сторонньою особою.

"Загалом із понад 260 тис. учасників це – невеликий відсоток тих, хто списував. Але кожна така ситуація створює середовище, яке нібито натякає учасникам, що так можна. Водночас порушення правил є надзвичайно ризикованим, адже інструктори все фіксують і учасники втрачають право на вступ у рік тестування", – розповідає Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО заявили про "безпрецедентний рівень недоброчесності" на НМТ-2023.