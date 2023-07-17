Дзвонили вчителям та писали нотатки на ногах: в УЦОЯО розповіли про основні порушення під час НМТ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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17 липня 2023

Під час основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 90 учасників виключили з тимчасових екзаменаційних центрів за порушення.

Основним видом порушень було списування, про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Новій українській школі".

Вступники, яких виключили, не зможуть узяти участь у додатковій сесії та вступити цього року до вишу.

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Під час проведення тесту зафіксували наступні спроби учасників списати чи отримати підказки:

  • користування телефонами з інтернетом;
  • дзвінки до вчителів;
  • нотатки на ногах, руках та одязі;
  • виконання тесту сторонньою особою.
 Фото: belchonock/Depositphotos

"Загалом із понад 260 тис. учасників це – невеликий відсоток тих, хто списував. Але кожна така ситуація створює середовище, яке нібито натякає учасникам, що так можна. Водночас порушення правил є надзвичайно ризикованим, адже інструктори все фіксують і учасники втрачають право на вступ у рік тестування", – розповідає Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО заявили про "безпрецедентний рівень недоброчесності" на НМТ-2023.

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