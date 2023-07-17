На Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг. ВІДЕО

Прикордонники Ізмаїльського загону спіймали браконьєрів із вбитою білугою вагою 124 кг, яка занесена до Червоної книги.

Човен зупинили у Старостамбульскому гирлі річки Дунай, неподалік міста Вилкове, повідомляють у Державній прикордонній службі.

У плавзасобі перебували двоє людей. Заборонена для вилову риба була вже мертва та мала ознаки удару по голові. Білуга важила приблизно 110 кг та мала близько 14 кг чорної ікри.

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Правопорушників під конвоєм доставили до прикордонного підрозділу. Рибу, браконьєрський човен та знаряддя лову прикордонники вилучили до рішення суду. На браконьєрів за незаконний рибний промисел подали заяву до поліції.

Нагадаємо, на Одещині співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" врятували понад пів сотні тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.