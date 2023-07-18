В "Енергоатомі" за допомогою штучного інтелекту показали, як можуть виглядати АЕС. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 липня 2023

Штучний інтелект Midjourney створив кілька дизайнів атомних електростанцій в архітектурному стилі райгун-готика. 

Світлини АЕС, на яких станції нагадують палаци, опублікували в компанії "Енергоатом". 

Райгун-готика – термін, що описує візуальний та архітектурний стилі, який використовували в ретрофутуристичному середовищі наукової фантастики.  

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На чотирьох згенерованих нейромережею світлинах, замість звичного для нас дизайну АЕС, височіють нібито фабрики з мультфільмів або казок. 

Фото: Midjourney

"Будівництво нових електростанцій сприятиме не лише наближенню низьковуглецевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС", – написали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, зображення, створене за допомогою ШІ, виграло престижний фотоконкурс. 

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