У тимчасовій окупації не виплачують гроші на новонароджених без паспорта РФ – спротив

На тимчасово окупованих територіях породіллям відмовляють в оформленні виплат, якщо в них немає російського паспорта.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Всі новонароджені на тимчасово захоплених територіях, згідно з окупаційним законодавством, вважаються громадянами РФ. Однак батьки без російських паспортів не можуть отримати на них виплат.
"Таким чином окупаційна адміністрація вдається до ще одного тиску для примусової паспортизації регіону", – кажуть у Центрі.
|Фото: Центр національного спротиву
У деяких випадках вагітних жінок вивозять народжувати до Росії, де також відмовляють у подальшій фінансовій підтримці у разі відсутності паспорта.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області за наказом так званого "Міністерства освіти і науки "ЛНР" вчителі-колаборанти перевірятимуть сторінки дітей у соціальних мережах на наявність "екстремізму".
Читайте також: Окупанти в Олешках дають 10 тисяч рублів та вакцину від гепатиту А лише власникам паспортів РФ