У тимчасовій окупації не виплачують гроші на новонароджених без паспорта РФ – спротив

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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19 липня 2023

На тимчасово окупованих територіях породіллям відмовляють в оформленні виплат, якщо в них немає російського паспорта.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Всі новонароджені на тимчасово захоплених територіях, згідно з окупаційним законодавством, вважаються громадянами РФ. Однак батьки без російських паспортів не можуть отримати на них виплат.

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"Таким чином окупаційна адміністрація вдається до ще одного тиску для примусової паспортизації регіону", – кажуть у Центрі.

 Фото: Центр національного спротиву

У деяких випадках вагітних жінок вивозять народжувати до Росії, де також відмовляють у подальшій фінансовій підтримці у разі відсутності паспорта.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області за наказом так званого "Міністерства освіти і науки "ЛНР" вчителі-колаборанти перевірятимуть сторінки дітей у соціальних мережах на наявність "екстремізму".

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