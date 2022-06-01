ДСНС презентує мультсеріал для дітей про мінну безпеку: у головній ролі – пес Патрон

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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1 червня 2022

Державна служба з надзвичайних ситуацій презентує повчальний мультсеріал, головним героєм якого є знаменитий пес-піротехнік Патрон. Він навчатиме дітей правилам мінної безпеки.

Першу серію покажуть 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, анонсували у ДСНС.  

Мультсеріал присвячений чотирилапим помічникам – символам Служби порятунку – які щодня роблять свій внесок у перемогу, шукаючи вибухонебезпечні "подарунки" окупантів.

Крім того, по всій Україні до Дня захисту дітей відбудуться святкові зустрічі з працівниками Служби порятунку.

 Песик-піротехнік Патрон. Фото: ДСНС

"Рятувальники спільно з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, освітянами та громадськими організаціями розгортають тематичні локації та готують цікаві активності для дітей, які завітають у гості", – розповіли у ДСНС.

Наприклад, на Хмельниччині рятувальники відкриють два класи безпеки, на Полтавщині – проведуть розважальні заходи для дітей з внутрішньо переміщених родин, які були змушені покинути рідні міста через війну.

Водночас на Прикарпатті співробітники ДСНС підготували для дітей спортивно-пізнавальний захід "Разом сильніші". 

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 Чотирилапий помічник піротехніків. Фото: ДСНС

У Вінницькій області відбудеться День відкритих дверей: діти матимуть унікальну нагоду відвідати пожежні частини. А в Одесі рятувальники спільно з місцевими педагогами проведуть онлайн-урок, присвячений найважливішим в умовах війни правилам безпеки.

"Звісно, не у всіх регіонах вдасться відсвяткувати цей день на належному рівні. І цьому є об’єктивне пояснення – ворожа агресія. Однак Державна служба з надзвичайних ситуація кожного дня,  а не лише  на День захисту дітей, – докладає максимум зусиль,  аби  життя  маленьких громадян України було якомога безпечнішим", – наголосили у Службі порятунку. 

Нагадаємо, славнозвісному песику-піротехніку Патрону, який служить у лавах ДСНС, присудили "Пальмовий" статус у Каннах. 

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