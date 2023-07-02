Донатьте на шкільне приладдя: в Україні стартувала благодійна акція "Шкільний портфелик" для дітей

Розпочалась всеукраїнська благодійна акція "Шкільний портфелик", у рамках якої дітям збирають гроші на шкільне приладдя.

Дітей, постраждалих від війни, хочуть забезпечити шкільним портфелями та канцелярією, повідомляє Міжнародний благодійний фонд Карітас України.

Благодійники поставили ціль на 2023 рік: зібрати 1,5 млн грн та закупити 1000 портфеликів.

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Набір для шкільного портфелика учня 1-4 класів традиційно містить: рюкзак, пенал, 10 зошитів у клітинку (12-18 аркушів), 10 зошитів у косу/звичайну лінійку (12-18 аркушів), пластилін, дошку та ніж для пластиліну, набори кольорового паперу та картону, ножиці, фарби акварельні, гуаш, пензлики, клей ПВА, прості та кольорові олівці, чинку для олівців, альбом для малювання, лінійку до 15 см (дерев’яну), ластик; ручки синього кольору.

Усі охочі можуть зробити пожертву для школярів на сайті Карітас за посиланням, а компанії можуть приєднатися до програми, виділивши кошти в межах своєї соціальної відповідальності.

Фото: luminastock

"Акція "Шкільний портфелик" втілюється фондом вже 22 роки, аби напередодні 1 вересня десятки тисяч українських дітей у складних життєвих обставинах, з багатодітних і внутрішньо переміщених сімей та з родин, де є загиблі через війну в Україні, були забезпечені необхідним шкільним спорядженням та канцелярським приладдям", – кажуть у фонді.

Як допомогти?

Зробити пожертву за реквізитами:

Р/Р UA883253650000002600407913626 у Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, Міжнародний Благодійний Фонд "Карітас України", ЄДРПОУ 21695710. Призначення платежу: Шкільний портфелик 2023.

Переказати кошти з картки резидента України на сайті фонду за посиланням.

Нагадаємо, у 2022 році благодійники зібрали понад 590 тисяч гривень, на які закупили та зібрали 500 шкільних портфеликів.

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Усе необхідне вдається закупити завдяки приватним особам, бізнес-структурам, церковним спільнотам, а також міжнародним благодійникам.