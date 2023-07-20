Поки що на етапі формування: вчені вперше отримали докази існування планет на одній орбіті

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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20 липня 2023

Науковці отримали перші докази існування двох планет, що перебувають на етапі формування, на одній орбіті. Вони знаходяться у невеликій планетарній системі за 370 світлових років від Землі.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Планети зі спільною орбітою називають троянськими.

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"Два десятиліття тому теоретично передбачали, що пари планет однакової маси можуть обертатися на одній орбіті навколо своєї зірки. Вперше ми знайшли докази на підтвердження цієї теорії", – каже астрофізикиня з Центру астробіології в Іспанії Ольга Балсалобре-Руза.

 Нове відкриття науковців. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al

Система має назву PDS-70. Саме тут вчені вперше змогли зробити прямі зображення не лише однієї, а двох екзопланет у процесі формування (PDS-70b і PDS-70c). 

На фото можна побачити пляму, що тьмяніша за екзопланету. Її маса приблизно вдвічі перевищує масу Місяця.

Хоч ця пляма поки що не є планетою, дослідники висловлюють захват від її розташування. Вона знаходиться в точці Лагранжа. Кожна система двох тіл має п’ять таких точок. Це "кишені" простору, де відбувається гравітаційна взаємодія.

 Виявлена вченими пляма в точці Лагранжа. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al

"Хто б міг уявити два світи, в яких однакова тривалість року та умови життя. Наша робота є першим доказом того, що такий світ може існувати. Ми можемо уявити, що планета розділяє орбіту з тисячами астероїдів, як у випадку з Юпітером, але мене вражає, що планети можуть мати одну орбіту", – каже Бальсабре-Руза.

За словами науковців, наразі їхнє відкриття, ймовірно, є густою хмарою пилу і лише частиною планети. Воно може допомогти зрозуміти процес утворення троянських планет та планетних систем.

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 П'ять точок Лагранжа системи Земля-Сонце. Діаграма: ESA

Щоб підтвердити свою теорію, науковці у 2026 році планують повторно дослідити планетарну систему.

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